Cinéma. Dernier jour du festival international du film de Muret

Le festival international du film de Muret, qui fête cette année ses dix ans, touche à sa fin ce dimanche 13 novembre. Une cinquantaine de films ont été proposés.

Sept films sont au programme du dernier jour du festival international du film de Muret. Photo d’illustration. (CC BY-SA Alexandre Chassignon / Flickr)

Clap de fin. Le festival international du film de Muret touche à sa fin ce dimanche 13 novembre au cinéma Véo. Commencé depuis le 6 novembre, il fête cette année ses dix ans. L’événement soutenu par la municipalité, le Département et la Région compte un programme riche d’une cinquantaine de films. Sept longs-métrages sont projetés en ce dernier jour.

Pattie et la colère de Poséidon, de David Alaux, à 11 heures

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

De grandes espérances, de Sylvain Desclous, 11 heures

Été 2019. Diplômée de Sciences-Po, Madeleine part préparer les oraux de l’ENA en Corse avec son amoureux, Antoine.

Au détour d’une petite route déserte, le couple se retrouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame.

Le secret qui les lie désormais pèsera lourd sur leur future carrière politique…

Venez voir, de Jonás Trueba, à 11 heures

Une nuit d’hiver à Madrid, deux couples de trentenaires dînent. Susana et Dani se réjouissent de leur nouvelle maison, en périphérie de la ville, puis annoncent l’arrivée prochaine d’un enfant. La nouvelle déstabilise Elena et Guillermo qui ne semblent pas partager les mêmes projets de vie.

Trois mois plus tard, Elena et Guillermo rendent visite à leurs amis. Au fil de discussions et de réflexions sur la vie, les certitudes des uns et des autres chancèlent.

Le bleu du caftan, de Maryam Touzani, à 13h30

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc.

Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire.

La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

Riposte féministe, de Marie Perennès, à 15 heures

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi !

Saint Omer, d’’Alice Diop, à 16h30

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer.

Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

Le parfum vert, de Nicolas Pariser, à 16h30

En pleine représentation, devant un public médusé, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement.

Martin, un des comédiens de la troupe, témoin direct de cet assassinat est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre.

Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider le mystère de cette mort violente au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.