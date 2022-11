Cap vers les tropiques avec le nouveau bar le Coco Club à Balma

Un tout nouveau bar restaurant, le Coco Club, va ouvrir à Balma ce 25 novembre 2022. Avec sa carte aux notes exotiques et sa décoration colorée, il promet de vous faire voyager sous les tropiques.

Ambiance tropicale pour ce nouveau bar restaurant à Balma © Coco Club

Pas de doute, l’automne est désormais bien installé à Toulouse. Mais le Coco Club promet de vous faire oublier le mauvais temps avec son concept haut en couleurs. Ce bar restaurant doit ouvrir ses portes à Balma, précisément au 97, route de Gauré, le vendredi 25 novembre prochain. Dans ce nouvel établissement, les tropiques seront à l’honneur.

« Le lieu sera très coloré et avec des notes végétales », annonce l’équipe du Coco Club. Attendez-vous ainsi à de larges banquettes aux coussins colorés, à des palmiers et cactus sur la terrasse du bar restaurant, à des chaises de toutes les couleurs et à des murs végétalisés… De quoi s’évader sous les tropiques tout en restant près de la Ville rose.

Ce nouveau bar à Balma promet aussi un voyage culinaire

Côté cuisine, le dépaysement sera aussi garanti. Le Coco Club proposera effectivement plusieurs tapas et plats à partager aux accents exotiques. Vous pourrez notamment déguster du ceviche, des pièces de viande avec des tortillas, des patates douces confites ou encore des quesadillas. Le tout fait maison.

Quesadillas et ceviche seront au menu du bar restaurant © Coco Club

Si les recettes viennent de loin, ce ne sera pas le cas des produits. « Nous avons à cœur de mettre en avant des produits de qualité en travaillant avec des producteurs locaux », souligne l’équipe du bar restaurant. De même, l’établissement va proposer des produits de saison. Des changements seront ainsi apportés à la carte selon les périodes de l’année.

Les gérants du Coco Club n’en sont pas à leur coup d’essai

Pour accompagner les plats, l’établissement a aussi prévu une carte des boissons fidèle au thème. Cocktails tropicaux, vins gorgés de soleil et une large gamme de bières pourront ainsi être commandés au grand bar central du Coco Club. Certains reconnaîtront peut-être d’ailleurs la Bibiche, la bière élaborée par le Botanist Pub à Toulouse.

En effet, les gérants de ce bar sont également ceux du Coco Club. Ils sont également à la tête de deux autres établissements à Toulouse : The Four Monkeys et The Black Lion. Ils n’en sont donc pas à leur coup d’essai avec le Coco Club. Mais après avoir ouvert trois pubs dans la Ville rose, ils souhaitaient lancer un tout nouveau concept en périphérie de Toulouse.

Un bar restaurant où la convivialité sera au rendez-vous

« C’est un challenge pour nous. Mais nous voulions de la nouveauté et cibler une clientèle différente de celle du centre-ville de Toulouse », souligne l’équipe du Coco Club. Si le concept change, partage et convivialité seront toutefois au rendez-vous comme dans les trois autres établissements.

Ainsi, le lieu diffusera les matchs sportifs et organisera des événements ponctuels. En tout, le Coco Club, qui disposera d’un intérieur d’une surface de 500 m2 d’une terrasse de 900 m2, pourra accueillir plus de 1000 personnes. Pour information, il ouvrira ses portes du mardi au vendredi de 17h à 2h et le samedi jusqu’à 3h.