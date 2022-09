Fleurance. La bastide gersoise fête ses 750 ans

Ce week-end des 10 et 11 septembre 2022, la bastide de Fleurance, dans le Gers, célèbre son anniversaire. 750 ans, après tout, cela se fête.

Affiche: Ville de Fleurance.

Cela fait beaucoup de bougies à souffler. Fleurance voit le jour entre 1272 et 1274, et la Ville a choisi de célébrer le 750e anniversaire de sa bastide en 2022. La commune gersoise a donc organisé un week-end de festivités médiévales, les 10 et 11 septembre.

Pendant le week-end, des compagnies venues du Sud-Ouest s’installent derrière la caserne des pompiers pour recréer un campement médiéval. Dans ce camp : des échoppes, des jeux médiévaux, des spectacles et des initiations au lancer de hache ou au combat à l’épée.

Tout est fait pour faire vivre les visiteurs au temps des chevaliers. La bastide de Fleurance accueille ainsi un spectacle équestre, un mariage médiéval sur le parvis de son église, mais aussi des reconstitutions de combats ou encore un spectacle de feu.

Les temps forts de l’anniversaire de la bastide de Fleurance

Deux évènements ont particulièrement marqué ce week-end de festivités. D’abord la pose du pal, qui a eu lieu le samedi à 12h30, pour célébrer la fondation de la bastide de Fleurance comme il était de coutume pour les bastides au Moyen-âge. Une manifestation où un long pieu, le fameux pal, était planté dans le sol pour symboliser l’acte fondateur de création.

Dimanche 11 septembre à 11h30, ce fut au tour de l’inauguration du blason. « Le blason était un emblème en couleur qui représentait un individu ou un groupe de personnes. Il a été créé pour être vu et reconnu au premier coup d’œil, quelles que soient la distance et la lumière principalement sur le champ de bataille. », explique la bastide de Fleurance. Son blason à elle ? Un aigle noir à deux têtes, surplombé de trois fleurs de lys dorées sur fond bleu.