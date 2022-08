Gers. Du neuf au festival d’astronomie de Fleurance

Du 5 au 12 août 2022, le festival d’astronomie de Fleurance (Gers), tient sa 32e édition. Au programme : observation des étoiles, ateliers, marathon des sciences et des transitions… et des nouveautés.

(illustration). Crédit photo : Observatoire européen austral (ESO) / CC BY-SA 4.0.

« Dans une période de grande tension, où l’homme fait à nouveau preuve de sa folie destructrice et de sa déraison, lever les yeux vers le ciel est, peut-être, ce que nous pouvons faire de mieux » annoncent les organisateurs du festival d’astronomie de Fleurance, dans le Gers.

Lever les yeux vers le ciel, c’est d’ailleurs ce que propose cette manifestation culturelle et scientifique qui se tient du 5 au 12 août 2022. Ce rendez-vous bien connu des passionnés et à la réputation internationale tient cet été sa 32e édition.

Des nouveautés au programme de cette édition du festival d’astronomie

Au programme de cette 36e édition du festival d’astronomie, on retrouve, comme les années précédentes dans le Gers, deux marathons. Il ne faudra pas courir, simplement découvrir, au marathon des sciences (le samedi 6 août de midi à minuit) et à celui des transitions (le mercredi 10 août de 13h à 19h).

De nombreux chercheurs et spécialistes y animeront des conférences sur des thèmes variés : la démarche scientifique, les savoirs des animaux et des machines, le changement climatique, la biodiversité, etc.

En 2022, deux nouveautés s’invitent au festival d’astronomie de Fleurance. Un festival du film se tiendra du 7 au 12 août, avec chaque jour une projection à 17h30 au cinéma Grand Angle. Deux prix seront décernés par le jury à des films sélectionnés pour leur « regard contemporain et pluriels sur les disciplines scientifiques et sur les transitions nécessaires et vécues par les sciences et notre société ».

Autre initiative : le village des CHNOPS. Un espace familial avec notamment des jeux de plateaux, une exploration martienne en réalité virtuelle ou encore un planétarium.

De nombreux autres ateliers et conférences sont prévus tout au long du festival, le programme entier est à retrouver ici.