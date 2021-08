Qui sont les Toulousains les plus fortunés de France?

Ils ne sont pas aussi fortunés que Bernard Arnault, mais plusieurs Toulousains font partie des plus grosses fortunes de France.

Le magazine Challenges a récemment dévoilé son classement des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France. Un constat : malgré la crise économique engendrée par la Covid-19, les riches sont encore plus riches. Le numéro un du classement, Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH, a vu son patrimoine progressé de 55 milliards d’euros. Il s’établit désormais à 157 milliards d’euros selon le magazine économique. “Cette hausse représente, à elle seule, un quart de la progression des valorisations de l’ensemble de notre palmarès”, constate Challenges.

Dans une tout autre proportion, des Toulousains figurent dans le classement des 500 plus grandes fortunes professionnelles que dresse le magazine en France. Parmi eux, on retrouve Pierre-Georges et Philippe Chausson à la 167e place. Ils étaient à la 275e place l’an dernier. Les frères, qui possèdent 84% de Chausson Matériaux, l’entreprise fondée par leur grand-père, ont une fortune évaluée à 600 millions d’euros.

Olivier Sadran est un autre fortuné Toulousain. L’ancien président du TFC détiendrait quelque 220 millions d’euros (en baisse de 30 millions en un an), ce qui lui permet d’être à la 438e place du classement.

Enfin, Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet sont aussi dans le top 500. Les fondateurs de la startup Sigfox figurent à la 465e place du classement avec une fortune estimée à 200 millions d’euros.