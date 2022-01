Airbus termine l’année en beauté et vend 40 avions avant le Nouvel An

L’avionneur européen Airbus a acté la vente de 40 avions et signé un protocole d’accord pour 20 appareils de plus au loueur ACG.

C’est ce qu’on appelle “finir en beauté”, ou “la cerise sur le gâteau”. Après avoir enregistré des belles commandes d’Air France et Qantas pour Noël, Airbus a annoncé jeudi 30 décembre avoir signé un contrat ferme pour la vente de 40 avions au loueur Aviation Capital Group (ACG).

Cette vente concerne des appareils de la famille A320neo, et inclut cinq A321XLR. Ce dernier est une version de l’A321neo avec un long rayon d’action. Il peut effectuer un vol de dix heures avec 200 passagers. Étant plus petit, il est plus facile à remplir pour les compagnies. Aussi, le coût de son exploitation est identique à celui d’un gros-porteur, alors qu’il est moins cher à l’acquisition.

Airbus signe un protocole d’accord pour 20 avions supplémentaires

L’avionneur européen a également signé avec le loueur d’avions un protocole d’accord portant sur l’acquisition de 20 A220, l’ex Cseries du constructeur canadien Bombardier. « Cette commande confirme avec force l’A220 comme un avion de plus en plus souhaitable et un investissement dans le paysage de l’aviation commerciale », a déclaré Christian Scherer, directeur commercial et directeur d’Airbus International dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’élargir notre portefeuille avec des appareils de la famille A220 et A320neo supplémentaires. Ces avions très avancés renforceront l’objectif stratégique d’ACG d’offrir à nos compagnies aériennes clientes les avions les plus modernes et les plus économes en carburant disponibles », a affirmé Thomas Baker, PDG et président d’ACG dans le même communiqué.