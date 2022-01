Toulouse : une fresque murale en l’honneur des femmes dans le quartier de Bellefontaine

Une grande fresque murale a été réalisée par deux artistes sur la façade d’un immeuble du quartier de Bellefontaine, au Sud-Ouest de Toulouse, pour “valoriser la place des femmes dans l’espace public”.

La résidence Le Tintoret, du quartier Bellefontaine de Toulouse, se pare désormais de bleu, de vert et de violet. Une fresque murale, de 20 mètres de haut et 12 mètres de large vient d’être réalisée sur l’une de ses façades. Ce sont les artistes Maye, originaire de Montpellier et Mondé, de la Ville rose, qui ont travaillé main dans la main pour offrir cette œuvre aux habitants de ce quartier du Sud-Ouest toulousain.

Une fresque en l’honneur des femmes

La fresque traite de la place de la femme dans l’espace public. D’un côté, Maye propose un dessin très détaillé d’une femme aux courbes longilignes qui semble se déplacer dans un coin de verdure, laissant ramper derrière elle une traine en mouvement. Elle porte dans chaque main une boule de cristal et des oiseaux , flamboyants, voltigent tout autour.

De l’autre, Mondé propose une illustration lettrée, plus subjective, qui évolue au gré de la lumière et des points de vue. On peut apercevoir des lettres de l’alphabet, un I, un C, un M, un L, un D… Dans une typologie propre au style du graffiti. « On retrouve chez ces deux artistes une vraie complémentarité entre l’intensité du lettrage et la représentation tout en finesse du personnage féminin », explique la Coopération Inter Bailleurs (COOP’I.B), à l’origine de l’initiative.

Faire de Bellefontaine une “Cité de l’art”

Ce n’est pas la première fois qu’une fresque artistique voit le jour à Bellefontaine. En 2019, la COOP’I.B, qui regroupe trois acteurs du logement social de Toulouse (Groupe des Chalets, Patrimoine SA Languedocienne et Toulouse Métropole Habitat), a initié un travail de production d’œuvres en mosaïque et en pochoirs, disposées sur les murs de l’un des porches de la résidence Titien Goya, située non loin du Tintoret.

Ces dessins représentent deux portraits de “Marianne”, « l’une typée “méditerranéenne” et l’autre typée “caucasienne”. Un symbole fort sur la thématique de la place de la femme et de la diversité culturelle », présente Toulouse Métropole Habitat.

« Une troisième fresque sur la même thématique est prévue en 2022 et sera réalisée sur la façade d’une des résidences de Toulouse Métropole Habitat, située dans le même quartier », se réjouit la COOP’I.B.