Toulouse. Un ballet du Bolchoï en direct de Moscou au Gaumont

Les salles de cinéma Gaumont de Toulouse et Labège projettent un ballet de Bolchoi en direct de Moscou dimanche 23 janvier.

Il n’est pas rare de voir des événements proposés en direct dans des salles de cinéma. Le ballet du Bolchoï en Russie sera ainsi proposé sur grand écran à Toulouse. Les cinémas Gaumont de la place Wilson et de Labège diffusent Joyaux le triptyque du chorégraphe George Balanchine, dimanche 23 janvier à 16 heures en direct de Moscou.

“Inspiré par les vitrines des joailliers de la cinquième avenue à New York, Joyaux est considéré comme le premier ballet en trois actes sans autre narration que celle de la danse”, comme le rappelle Gaumont dans un communiqué.

“Les trois pierres précieuses qui en constituent le motif illustrent les trois écoles qui ont marqué Balanchine”, celles de Paris, New York et Saint-Pétersbourg. Elles sont représentées par l’émeraude, le rubis et le diamant. Différents dans les costumes et la musique, les trois actes trouvent leur unicité dans la conception de la danse par Balanchine.

Informations pratiques : ce spectacle sera proposé en HD et son 5.1. Billetterie disponible sur cinemaspathegaumont.com