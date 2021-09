Toulouse. Trois jours de fête pour un anniversaire chargé d’histoires à l’espace Job

Du 1er au 3 octobre, le festival “Fête de la place à Job” célèbre les 10 ans de l’ espace culturel et les 20 ans du collectif issu d’une lutte sociale emblématique de Toulouse.

C’est un double anniversaire qui valait bien trois jours de festivités ! À partir du vendredi 1er octobre, du côté du quartier des Sept-Deniers à Toulouse, on soufflera en effet les 20 bougies du collectif Job ainsi que les 10 ans de programmation culturelle à l’espace du même nom.

Le combat pour faire de cette ancienne usine de papier un lieu de vie

Deux dates symboliques d’une des luttes sociales les plus emblématiques de Toulouse dont la mémoire est gardée par les trois lettres rouges trônant encore aujourd’hui sur l’imposant et élégant bâtiment art-déco. Un “vaisseau amiral” qui aurait bien pu disparaître sans la mobilisation des anciens salariés de cette usine de papier autrefois florissante, ainsi que des associations du quartier. En effet, dans la foulée de la résistance des ouvriers dans les années 90 pour sauver leur emploi, en vain, le combat s’est poursuivi, à partir de 2001, pour préserver le bâtiment promis à la destruction et en faire un lieu de vie ouvert aux habitants des Sept-Deniers. La mairie finira par racheter le site et l’Espace Job est inauguré en 2011.

Education populaire, émancipation, solidarité

Depuis, le collectif, qui regroupe une douzaine d’associations, pilote le vaisseau en restant fidèle à l’esprit originel. “Les valeurs que nous essayons de perpétuer sont celles de l’éducation populaire dans le but de favoriser l’émancipation, la solidarité, l’implication citoyenne…”, résume Hélène Charbonnier, membre du collectif Job. Un esprit qui se retrouve aussi dans la gouvernance de celui-ci avec un fonctionnement horizontal et des outils permettant à chacun – bénévoles, membres d’associations résidentes et citoyens – de s’exprimer.

Spectacles, concerts et feux d’artifice

Ces trois jours de festivités intitulés “Fête de la place à Job” ont ainsi été élaborés en forme de bilan de ces 10 ans d’activité. “Le constat est que les gens du quartier n’osent peut être pas encore entrer dans ce bâtiment qui peut être impressionnant. Il y a encore du travail à faire pour toucher un public plus large”, confie Hélène Charbonnier. Dans ce but, c’est une programmation hautement festive qui a été mise en place. Elle débutera le vendredi 1er octobre sur la place Job avec une cérémonie officielle suivie du spectacle Rosemonde, par la compagnie du Vide, de deux concerts en mode fanfare ainsi que de l’illumination du bâtiment Job par un feu d’artifice.

Une pièce de théâtre sur l’histoire de Job à Toulouse

Au menu du samedi 2 octobre, un des temps forts sera la pièce de théâtre “Job, une épopée ouvrière”, par la compagnie Une petite lueur. À partir de témoignages, ce spectacle retrace l’histoire du lieu et la façon dont il est devenu un espace culturel. La soirée se poursuivra avec un grand concert donné par plus de 20 musiciens de Music’Halles, la prestigieuse école de musique toulousaine implantée à l’Espace Job. Avant de se conclure par un deuxième feu d’artifice.

À quoi ressemblera Job en 2041 ?

Enfin, le dimanche 3 octobre, l’événement se conclura par le vernissage de l’exposition tirée du livre “Job 7 Deniers, de l’usine à l’espace citoyen” qui sera à voir jusqu’au 12 novembre. Mais delà de perpétuer cette riche histoire, l’idée des organisateurs est aussi de se tourner vers l’avenir. “Le samedi, nous aurons également un débat sous forme d’expérimentations avec comme titre Job 2041. À travers des outils comme le théâtre forum, la conférence populaire ou la controverse publique, le but est d’explorer ce que nous avons envie de changer et d’inventer dans 20 ans”, explique Hélène Charbonnier. La boucle de Job est donc loin d’être encore bouclée.