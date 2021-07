Toulouse. Quel programme pour les Journées du Patrimoine au Théâtre de la Cité ?

Le week-end du 18 et 19 septembre 2021, pour les Journées Européennes du Patrimoine, retrouvez la Compagnie 1 Watt au Théâtre de la Cité de Toulouse.

La rentrée est une occasion unique d’explorer l’intérieur du Théâtre de la Cité, vaste paquebot de 10 000 mètres carrés, conçu par l’architecte Alain Sarfati en 1998. C’est une immense machine à créer qui ne prend vraiment son sens qu’au moment de la rencontre entre des artistes et des spectateurs.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Compagnie 1 Watt est invitée à créer impromptus et surprises étranges et burlesques sur le parcours de la visite, dans le hall et à l’extérieur du théâtre. Entre couloirs et recoins, des artistes ici, puis là, apparaissent, disparaissent et réapparaissent. Ainsi la visite se transforme en spectacle “et la maison-théâtre en un lieu où tout, vraiment tout, peut arriver”.

Les spectacles du Théâtre de la Cité

Le Théâtre de la Cité de Toulouse propose six spectacles entre septembre et octobre : Campana (cirque), du 15 au 26 septembre 2021 à L’Usine de Tournefeuille ; tous les autres spectacles auront lieu au Théâtre de la Cité : Loco (théâtre), du 28 et 29 septembre 2021, une pièce inspirée de la nouvelle “Le Journal d’un Fou” de Nikolaï Gogol ; Mazùt, du 5 au 15 octobre 2021 (danse, cirque, musique) ; Feuilleton Goldoni, du 8 au 10 octobre 2021, sorte de feuilleton psychologique sur notre incapacité au bonheur ; le spectacle de danse “any attempt will end in crushed bodies and shattered bones”, les 13 et 14 octobre 2021 et la pièce de théâtre Faustus sera présentée dans les établissements scolaires.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, entrée libre sur réservation et billetterie en ligne. Plus d’infos sur le site du Théâtre de la Cité.

Source : communiqué de presse