Toulouse. La Cave Poésie réduit sa jauge à 49 places

La Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse a fait le choix de réduire sa jauge à 49 places pour ne pas exiger le pass sanitaire à l’entrée.

La Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse a pris des mesures suite aux annonces d’Emmanuel Macron, qui a imposé un passe sanitaire pour accéder aux lieux de culture de plus de 50 personnes.

“Comme d’autres théâtres à Toulouse, et en France, nous refusons de devenir des agents de contrôle de l’État. Il ne tient pas à nous de vérifier la bonne marche de la politique sanitaire et vaccinale du gouvernement”, estime l’équipe de la Cave Poésie.

Spectacles en plein air dans la cour de la Cave Poésie

“Cet été, nous avions déjà choisi de programmer tous nos spectacles en plein air dans la cour derrière la Cave Poésie pour vous accueillir de façon plus agréable.

Suite aux dernières annonces, sachez qu’à la Cave Poésie nous réduirons la jauge de la cour à 49 places afin de vous accueillir tous et toutes sans contrôle, les bras ouverts, le sourire caché sous un joli masque mais heureux de vous recevoir, ici et maintenant, pour partager ensemble les émotions du spectacle vivant”.

La réservation n’en est que “plus fortement conseillée” ; et les règles sanitaires en vigueur continuent de s’appliquer lors des spectacles : port du masque, lavage des mains à l’entrée et à la sortie, etc.

Programmation à venir

Parmi les spectacles à découvrir à la Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse, retrouvez “Les Racines qui brisent le béton” d’Alberi Sonori du 3 au 7 août, pour un voyage en tarentella dans les Pouilles, dans le sud de l’Italie ; une carte blanche à Hadrien Moglia, jeune guitariste flamenco autodidacte, du 10 au 14 août ; le Festival 31 notes d’été du 14 au 21 août ; “Âme-slam” de François Dorembus du 17 au 21 août ; “Ribella” les 24 et 25 août, la nouvelle création de la chanteuse Nadine Rossello accompagnée par Didier Dulieux à l’accordina autour de textes et des poèmes de femmes corses et italiennes ; “Bouche bée” de la Compagnie 24 carats les 24 et 25 août, avec des textes rimés, poétiques et engagés, et de la guitare acoustique ; sans oublier le duo féminin Les Femmouzes T. le 28 août.

Plus d’informations sur le site Internet de la Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse, située 71 Rue du Taur, ou par téléphone au 05 61 23 62 00.

Source : communiqué de presse