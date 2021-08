Rendez-vous pour un grand bal populaire avec les Femmouzes T.

Samedi 28 août, à 20h30, le duo des Femmouzes T. fêtent l’été au Parc des Merlettes, avec un grand bal, à Toulouse.

C’est un hors-les-murs de la Cave Poésie qui se tiendra au Parc des Merlettes, route de Seysses, dans le quartier Papus à Toulouse. Samedi 28 août, à 20h30, le duo des Femmouzes T. vous donnent rendez-vous pour un grand bal populaire gratuit qui vous emportera, c’est certain, dans la joie et la danse de cette fin d’été.

Les Femmouzes T., un duo féminin “manifestif”

Bien connues dans le cercle culturel toulousain, Les Femmouzes T. réunissent Françoise Chapuis au chant et au tambourin, et Rita Macêdo au chant et à l’accordéon. Elles se définissent comme si elles évoquaient une charade : « Je suis un duo féminin manifestif de Toulouse. Les deux voix qui me composent, joyeuses et généreuses, ont l’accent prononcé et s’accompagnent d’instruments populaires, l’un à bretelle, l’autre à peau. Refusant de me ranger dans la chose, mi auteur-compositeur, mi interprète, mi français, mi brésilien, mi blond, mi brun, mi engagé, mi rêveur, je n’aime ni les discriminations, ni l’injustice, ni les inégalités, ni les préconçus. Je lutte pour l’authenticité et l’honnêteté, l’équité et la justice, j’ai espoir en notre intelligence collective pour que nos vies terrestres deviennent un voyage fa-bu-leux ».

Dans la lignée des Fabulous Troubadours

Formé en 1992, Les Femmouzes T. s’inspirent des cultures brésilienne, occitane, et de la chanson française, dans la lignée des Fabulous Troubadours, de Claude Sicre ou encore André Minvielle. Dans le cadre de Rio Loco 2019, le groupe Femmouzes T s’est produit au jardin Raymond VI pour les publics scolaires et les centres de loisirs. En 2018, le public avait pu les voir lors de la 2ème édition de Saisons d’Elles, festival 100 % féminin aux Pradettes. Les Femmouzes T. préparent un nouvel album depuis 2020.

Événement gratuit et sans réservation. Plus d’infos au 05 61 23 62 00 ou sur le site de la Cave Poésie.