Qui veut participer au prochain spectacle de La Machine, à Saint-Jean, près de Toulouse ?

La mairie de Saint-Jean, près de Toulouse, propose à ses habitants de participer au spectacle de La Machine, qui aura lieu le 3 septembre prochain, à l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle de la ville.

Pour l’ouverture de sa saison culturelle, le 3 septembre prochain, la Ville de Saint-Jean organise un grand événement, au lac des Tuileries. La compagnie La Machine en sera l’une des principales attractions, avec son spectacle baptisé Feu ! “Les Saint-Jeannaises et les Saint-Jeannais ont l’occasion de vivre le spectacle de l’intérieur en devenant un membre à part entière de la compagnie l’espace d’un soir”, annonce la mairie.

Devenir machiniste pyrotechnicien le temps d’une soirée

Les volontaires pourront participer à l’accueil du public ou prendre part à la préparation du spectacle, en revêtant la blouse typique des machinistes pyrotechniciens de la compagnie. De plus, ils partageront le repas avec les artistes avant le spectacle. Pour s’inscrire, il suffit d’être disponible le vendredi 3 septembre l’après-midi et le soir et pour une réunion préparatoire le 31 août à 18h. Et d’envoyer un mail avant le 30 juillet à feu@mairie-saintjean.fr ou contacter la Mairie de Saint-Jean au 05 32 09 67 00.

Source : communiqué de presse