Occitanie : casting de comédiens pour le film “Maïssa”, réalisé par Léa Triboulet

L’équipe de tournage du film “Maïssa”, réalisé par Léa Triboulet, organise un casting à la recherche de comédiens pour jouer différents petits rôles dans des scènes tournées en Occitanie.

Êtes-vous intéressé pour participer à une aventure cinématographique ? C’est peut-être le moment de tenter votre chance. L’équipe de tournage du nouveau film de la réalisatrice Léa Triboulet organise un casting, à la recherche de comédiens pour jouer plusieurs petits rôles dans des scènes prochainement tournées en Occitanie.

Après les courts métrages “La dernière abeille”, “The brother”, “Sofia B. dormait mal” et “What the night brings”, Léa Triboulet tourne en effet son premier long-métrage intitulé “Maïssa”. Il est produit par Laurine Pelassy, de la société Les Films de la Capitaine.

Quels sont les rôles proposés ?

La réalisatrice est donc à la recherche de six comédiens pour différents rôles :

Un “vendeur de glaces”, âgé d’environ 50 ans

“Saira”, une femme âgée entre 25 et 30 ans, à fort caractère d’origine maghrébine parlant français avec un accent

“Amina”, une femme âgée entre 30 et 35 ans, plutôt réservée, d’origine maghrébine ou du Moyen-Orient, parlant français avec un accent

“Djibril”, un homme âgé entre 30 et 35 ans d’origine maghrébine, Afrique ou Moyen-Orient, parlant français avec un accent

“Le propriétaire”, la cinquantaine, d’origine maghrébine

“L’employée de piscine”, une femme âgée d’une vingtaine d’années, blonde

Comment postuler ?

Ce casting est ouvert uniquement aux personnes résidant en Occitanie. La participation au tournage est rémunérée. Pour l’heure, les lieux et dates de tournage ne sont pas précisés, « la production est en repérage », selon l’annonce.

Pour postuler, il suffit de s’inscrire sur le site castprod.com pour accéder à l’adresse mail indiquée. Puis, il faut envoyer un courrier avec des photos récentes, dont un portrait et un cliché en pied. « Sans filtre », précise la production. Mais aussi vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, âge, date de naissance et taille) et si possible un curriculum vitae (CV) et une bande de démonstration. « Merci de préciser dans l’objet du mail le rôle pour lequel vous postulez », termine l’équipe de tournage.