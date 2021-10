Exposition. Des oeuvres de Théodule Ribot au musée des Augustins

Une exposition de Théodule Ribot, peintre libre et autodidacte du XIXe siècle sont exposées au musée des Augustins à Toulouse jusqu’au 10 janvier.

L’exposition Théodule Ribot, Une délicieuse obscurité est proposée au musée des Augustins à Toulouse jusqu’au 10 janvier. “Tout amateur d’art visitant les musées en région est un jour tombé en arrêt devant un tableau de Théodule Ribot, saisi par une force brute mais non exempte de raffinement”, note le musée.

L’exposition des oeuvres de Théodule Ribot, peintre libre et autodidacte du XIXe siècle, a commencée à être pensée il y a quatre ans. L’épidémie de la Covid-19 l’a retardée, et lui a permis de murir. ”Peu connu du grand public mais très présent dans les collections publiques en France et à l’étranger, Théodule Ribot fut admiré par ses amis artistes tels que Fantin-Latour, Boudin ou Rodin”, raconte le musée des Augustins en présentation de l’exposition. “Inspiré par la peinture ancienne, de Rembrandt à Ribera, et en phase avec certains de ses contemporains, l’artiste développe un talent tout à fait original, généreux et émouvant.”

L’exposition rassemble quelque 80 tableaux “provenant de France, dont de nombreux prêts accordés par le musée d’Orsay, d’Espagne, d’Italie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, des États-Unis et du Canada”, selon le musée des Augustins. L’exposition présentée est co-organisée avec les musées des beaux-arts de Marseille et de Caen. Elle sera ensuite visible à Marseille du 10 février au 15 mai 2022 puis à Caen du 11 juin au 2 octobre 2022.

Infos pratiques : exposition Théodule Ribot, Une délicieuse obscurité, jusqu’au 10 janvier 2022 au musée des Augustins, 21 rue de Metz à Toulouse ; ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi ; tarif normal : 6 euros, tarif réduit : 4 euros, entrée gratuite pour les moins de 18 ans ; contact : 05 61 22 21 82 ; d’autres informations sur le site du musée. www.augustins.org