Bail 2 Love, le nouvel EP de Nicolaa et Samir Flynn

Jeudi, Nicolaa et Samir Flynn sortent le projet Bail 2 love. Un EP entre les deux artistes qui avaient déjà collaboré ensemble auparavant. Le Journal Toulousain a eu la chance d’écouter ce disque en avant-première.

« Catchy comme un sourire, simple comme l’histoire d’un soir et naïf comme une première fois, à écouter cheveux au vent, dans un cabriolet avec un amour de vacances. » C’est ainsi que Nicolaa et Samir Flynn décrivent leur tout nouveau projet Bail 2 Love. Un EP qui doit sortir le 29 juillet prochain.

Un disque composé de 4 titres qui naît alors que ces deux adolescents sensibles se sont fait briser le cœur.

Nicolaa et Samir Flynn, q ui sont-ils ?

Ce duo est composé d’un côté de Nicolaa. Chanteur compositeur originaire de Toulouse né en 1999. Enfant rêveur et timide, c’est son imagination qui lui permettra de s’évader, d’abord en pratiquants les arts du cirque qui en écrivant et en composant des chansons à l’instar de son père anciennement parolier. À 20 ans, il sort son premier projet intitulé Orange et Bleu, un mélange de pop et d’électro. Un an plus tard, Nicolaa sort Mini Guitare Love Tape avec une musicalité beaucoup plus acoustique et douce. Dans un univers enfantin et léger en apparence, Nicolas chante le mal-être, social ou amoureux. Il joue avec délice sur l’ambiguïté que ce contraste génère.

De l’autre côté Samir Flynn est un chanteur né à Marseille et vivant désormais à Toulouse. Il a commencé par écrire, tout seul, dans sa chambre. Un moyen de combler le vide et l’ennui de l’adolescent. Peu à peu, c’est devenu important pour lui, il a voulu faire des rencontres, se sentir soutenu. Nicolaa était là pour combler ce besoin. En totale auto production, il a déjà 3 EP à son actif. Quart d’heure après quart d’heure, il compte forger son identité et expérimenter sa sensibilité pas à pas, laissant le temps à l’auditeur de découvrir ses univers. Membre fondateur du Crib Concerto, il met un point d’honneur à faire de la musique avec les autres et créer du lien.