Audiovisuel : un nombre exceptionnel de tournages en 2021 à Toulouse

Avec 96 jours de tournage lors des trois premiers trimestres, le bilan de l’année 2021 s’annonce exceptionnel pour l’Agence d’attractivité de Toulouse.

Courts ou longs métrages de cinéma et de fiction, séries, documentaires… L’Agence d’attractivité de Toulouse se félicite d’ « un bilan positif de 96 jours de tournage sur le territoire », durant les trois premiers trimestres de 2021. « Et l’année n’est pas terminée ! » ajoute la Société publique locale. Une entité dédiée, le Bureau des tournages, a pour mission de promouvoir le territoire toulousain auprès des professionnels de l’audiovisuel, pour accueillir des tournages de films, de séries, de publicités, de clips vidéo, et de les accompagner tout au long du projet. « Ces tournages génèrent des retombées économiques non négligeables (emplois, prestations de services, location de matériel, hébergement, restauration…) et contribuent au rayonnement du territoire », rappelle l’Agence.

La liste des tournages qui ont eu lieu à Toulouse en 2021

Ainsi, la liste des tournages qui ont pris la Ville rose pour décor depuis le début de l’année est conséquente :

– Avril 2021 : Juliette dans son bain, long métrage de fiction par Jean-Paul Lilienfeld,

produit par Siècle Productions pour Arte. Le tournage à Toulouse a duré 11 jours,

employé 30 techniciens toulousains, et généré 35% des dépenses totale sur cette période

dans la Métropole. Il a bénéficié d’une aide de la ville et de la Région.

– Juillet-Août 2021 – Dominique Personne, court métrage de 20 minutes réalisé par

Camille Pernin et produit par Vertical Productions. Le tournage a duré 8 jours à Toulouse,

et employé 25 techniciens toulousains. Les dépenses sur la Métropole représentent 87%

du budget total. Ce tournage a bénéficié d’une aide de la Région.

– De mai à juillet 2021- AZF, une série de 4 documentaires de 30 minutes réalisé par

Sandrine Mercier et Juan Hidalgo, produit par Les films du Sud, France 3 Occitanie et VEO

productions. Le tournage a duré 15 jours et employé 20 techniciens toulousains. Ce

tournage a bénéficié d’une aide de la ville et de la Région.

– Septembre-Octobre 2021 – La Séria, série de 6 épisodes de 26 minutes réalisé par Amic

Bedel et produite par Anderandera Production / Piget Films. Le tournage a duré 16 jours

et employé 14 techniciens toulousains. 81% du budget de la production ont été

dépensés sur la Métropole. Le tournage a bénéficié d’une aide de la Ville et de la Région.

– Octobre 2021 – Le cours de la vie, long-métrage réalisé par Frédéric Sojcher et produit

par Tabo Films avec Géraldine Nakache, Agnès Jaoui et Jonathan Zaccaï. Le tournage a

duré 16 jours et la production a engagé 25 techniciens, dont 9 étudiants conventionnés

ENSAV, a bénéficié d’une aide de la Région.

– 11 octobre-19 novembre 2021- Toutouyoutou, série de 10 épisodes de 26 minutes

Réalisé par Julien Patry produit par Agat Films – Ex Nihilo pour OCS. Le tournage est prévu

pour une durée de 30 jours sur la Métropole. Le budget total prévisionnel de cette

production avoisine les 2,3 millions d’euros, dont plus de 600 000 € dépensés sur le

territoire, et une participation de 29 techniciens toulousains. Ce tournage a bénéficié d’une

aide de la Ville et de la Région.

Source : communiqué de presse