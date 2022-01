Agenda : des idées de sorties pour ce week-end à Toulouse

Concerts, exposition, spectacle, théâtre, il y en a pour tous les goûts. Voici quelques idées de sorties à noter dans votre agenda pour animer votre week-end des 15 et 16 janvier, à Toulouse. A faire seul, entre amis ou en famille.

Le jazz en club à l’honneur au Taquin

Le festival Jazz Week ressuscite la grande époque des clubs où un trio de base accompagnait des solistes différents chaque soir de la semaine. Avec, comme chaque année, des invités de prestige que l’on ne voit pas souvent en club, et encore moins à Toulouse. Ainsi, Laurent Fickelson (piano), Julien Duthu (contrebasse) et Ton Ton Salut (batterie) se produiront accompagnés de la chanteuse Deborah Tanguy. Depuis 1998 et son premier album ”Out of the blues”, cette dernière s’est produite dans de nombreux festivals français et étrangers ainsi que dans les clubs de jazz français et européens en tant que leader, mais aussi au sein de différents groupes comme les Voice Messengers. Elle est connue pour ses improvisations puissantes et son scat instrumental fluide.

Infos pratiques : Deborah Tanguy à la Jazz Week, le dimanche 16 janvier à 18h, au Taquin, 23 rue des Amidonniers à Toulouse. Réservation recommandée. Plein tarif : 13€.

La peinture par le vide de Jacques Tison

Jacques Tison vit et travaille dans le Tarn-et-Garonne. Il s’inspire du paysage qui l’environne, des images qu’il croise ici et là. Les grands aplats blancs, les architectures vides aux ouvertures percées, les accords froids des couleurs évoquent une figure comme creusée dans la toile, un paysage révélé par le peintre qui est allé le chercher au fin fond de la peinture. Il n’a pas recouvert la toile de lignes et de couleurs, mais il a creusé la surface blanche, comme un sculpteur va chercher la forme cachée dans le bois ou le marbre.

À travers une quarantaine d’œuvres récentes exposées à la Fondation espace écureuil, les spectateurs cheminent entre des volumes : peintures parfois posées sur des plots plutôt qu’accrochées aux murs, toiles blanches non peintes et grand aplat de mur blanc donnent une impression de continuité à l’ensemble. Le visiteur ne va pas de toile en toile, mais circule dans un espace cohérent et fluide où la fiction le suit comme une ombre.

Infos pratiques : Exposition Jacques Tison à l’Espace Écureuil, 3 place du Capitole à Toulouse. Ouvert du mardi au samedi 11h-18h et le premier dimanche du mois.

Le Grenier de Toulouse chante Broadway

Imaginez donc : West Side Story, Chicago, Les Misérables, Le Roi Lion, Aladin, Le Fantôme de l’Opéra… Et autant de chansons légendaires associées. Les comédiens de la compagnie Le Grenier de Toulouse ne reculent devant rien… Enfin, surtout l’un d’entre eux. Et pour supporter de voir (et surtout d’entendre !) Pierre Matras en chanteur un brin mé(ga)lomane, la troupe peut compter sur les talentueux musiciens de l’Harmonie de Tournefeuille dirigée par Claude Puysségur. Sous la forme d’une comédie musicale, accessible dès 8 ans, les spectateurs partiront en balade à New York, plus précisément sur Broadway.

Infos pratiques : ”Le Grenier de Toulouse chante Broadway”, le samedi 15 janvier à 20h30 ou le dimanche 16 janvier à 16h, au Phare, route de Tarbes à Tournefeuille. Réservation possible en ligne. Plein tarif : 20€.

Un pacte avec le diable au théâtre du Grand Rond

N’avez-vous jamais secrètement souhaité faire un petit pacte, vite fait bien fait, avec le diable histoire de gagner au loto, séduire quelqu’un, réduire en poussière la voiture qui vient de vous frôler en vélo en toute conscience ? De toute éternité, cette question nous taraude et le cinéma ou la littérature y ont puisé matière à chef-d’œuvre.

La comédienne Hélène Dedryvère vous convoque pour plonger au cœur de ces pactes et plus si affinités, dans sa nouvelle pièce ”Pour vous servir” ! Le spectacle est une adaptation libre, en théâtre d’objets, de nouvelles ou légendes fantastiques dans lesquelles les humains font appel à une puissance surnaturelle pour assouvir leurs désirs. Les récits fantastiques sont présentés au public par une femme qui se présente comme une émissaire de l’au-delà, pouvant mettre les spectateurs en relation avec une puissance occulte dans le but d’assouvir leurs désirs, même les plus dérisoires, même les plus inavouables.

Chaque histoire racontée est pour elle l’occasion de démontrer les pouvoirs immenses du surnaturel, tout en mettant en garde : mieux vaut ne pas chercher soi-même à invoquer le malin et traiter avec lui lorsqu’on est inexpérimenté ! Mais résisterez-vous ?

Infos pratiques : ”Pour vous servir”, le samedi 15 janvier à 21h, au théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers à Toulouse. Plein tarif : 13€. Réservation en ligne conseillée.