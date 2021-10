Que faire ce premier week-end d’octobre à Toulouse ?

Ce premier week-end d’octobre promet d’être chargé à Toulouse avec l’arrivée de la Fashion-week, le top départ de la 26e édition du festival “Cinespaña”, le retour de la fête Saint-Michel, les aventures en réalité virtuelle de la Virtual Room ou encore le voyage dans le temps de l’Epok’Tour. Voici nos idées de sorties.

Expérience en réalité virtuelle

L’espace de réalité virtuelle Virtual Room vient d’ouvrir ses portes à Labège, près de Toulouse. À l’intérieur, en équipe de deux à quatre personnes, vous pourrez participer à un voyage immersif à travers le temps grâce aux différents dispositifs de réalité virtuelle développés par la start-up française. Deux parcours sont disponibles sur le thème des jeux d’aventures et des films hollywoodiens. Un seul objectif : sauver le monde. Ils sont réalisés avec l’aide de casques, de micros intégrés et de manettes.

Informations pratiques : pour toutes réservations, contactez le 05 17 02 00 14. Adresse : 457, l’Occitane à Labège.

Ce week-end, top départ du festival du film espagnol

La 26e édition du festival de cinéma espagnol “Cinespaña” est organisée dès ce week-end à Toulouse, et-ce jusqu’au 10 octobre prochain. Plus d’une trentaine de projections auront lieu samedi et dimanche, dont :

“Extraterrestre” de Nacho Vigalondo à la cinémathèque à 14h15 samedi

“La niña de fuego” de Carlos Vermut au Gaumont Wilson à 17h samedi

“Été 93” de Carla Simón dans la salle Le Cratère à 21h samedi

“Aqui y alli, journal d’une exilée d’Emma Fariñas à la médiathèque José Cabanis à 15h dimanche

“O fim do mundo” de Basil da Cunha au Gaumont Wilson à 21h20 dimanche

Informations pratiques : L’ensemble du programme et les synopsis des films sont à découvrir sur le site internet de l’événement. Les réservations se font indépendamment, selon les salles de diffusion. Un “pass Cinespaña” est également disponible : 22 euros pour quatre films, 40 euros pour dix films et 49 euros pour des films en illimité.

La Fashion Week se passe aussi à Toulouse

La Fashion Week se déroule aussi à Toulouse ce week-end, organisée sous l’égide de l’Institut des arts et de la mode. Un décor sur le thème du “Wonderland” d’Alice au pays des merveilles, composé de champignons géants, de sucettes et de cannes à sucre démesurées, de cimetière angoissant, de nuages lumineux et de serpents mordants, est installé sur le parvis du Conseil départemental, au sein du pavillon République. Il accueillera les défilés de Tonye Fashion et de 17 autres stylistes internationaux, originaires de Toulouse, Paris, mais aussi de Pologne, du Niger, d’Algérie, d’Asie, de Russie et d’Angleterre à partir de 21 heures.

En plus des 450 places assises, un écran géant sera installé pour ne rien manquer des défilés. L’entrée est gratuite, mais une collecte de fonds est organisée sur le site HelloAsso pour financer les projets des différents secteurs de la mode et des arts de la ville.

Retour de la fête foraine Saint-Michel

La fête foraine de Saint-Michel est de retour à Toulouse depuis le 24 septembre et jusqu’au 17 octobre prochain sur le parking du Zénith. L’occasion, ce week-end, de déguster une barbe-à-papa ou une pomme d’amour au milieu des 130 attractions installées pour l’occasion. On retrouve notamment : le labyrinthe, le carrousel et la traditionnelle pêche aux canards pour les enfants, mais aussi le train fantôme et le château hanté pour les plus courageux. Différents manèges, comme le coloré Billa Bong, l’Eclipse furious ou encore le King power vous promettent également de sacrées sensations.

Informations pratiques : Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires. Les manèges sont ouverts de 14h à minuit le samedi et de 14h à 22h30 le dimanche. Tarifs définis en fonction des attractions.

Toulouse au siècle des lumières

Une visite guidée est organisée par l’agence Epok’Tour dimanche 3 octobre dans le quartier de Saint-Étienne pour découvrir ce qu’était la vie à Toulouse à la fin du XVIIIe siècle, peu de temps avant la Révolution française. Une guide-conférencière costumée incarnera “Madame de Cambon”, descendante de Pierre-Paul Riquet, concepteur du canal du Midi.

Informations pratiques : Le départ est donné à 14 heures sur la place de la Cathédrale (14 place Saint-Etienne). La visite dure environ une heure et demie dans le centre-ville. Réservation obligatoire sur le site de l’Office du Tourisme ou d’Epok’Tour.