Toulouse. Top départ pour la grande fête Saint-Michel sur le parking du Zénith

Après avoir été annulée, la grande fête Saint-Michel est de retour sur le parking du Zénith de Toulouse. Les festivités ont commencé vendredi 24 septembre et se déroulent jusqu’au 17 octobre. Voici les horaires de la fête.

Le coup d’envoi de la grande fête Saint-Michel de Toulouse a été donné vendredi 24 septembre. Les festivités vont se dérouler sur le parking du Zénith jusqu’au 17 octobre.

L’événement avait pourtant été annulé. Mais “Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, et Etienne Guyot, Préfet de la Haute-Garonne, ont signé un accord avec Arnaud Bacca et Frédéric Tournié, organisateurs de la Fête Saint-Michel et Stéphane Dubief, Secrétaire général de la Fédération des Forains de France, pour la tenue de la Fête Saint-Michel en 2021”, d’après un communiqué de la mairie de la Ville rose.

Les forains ont pris plusieurs engagements pour la bonne tenue des festivités. Ils s’engagent notamment à organiser le stationnement des visiteurs et à empêcher le parking sauvage ou encore à respecter scrupuleusement les heures d’ouverture et surtout de fermeture afin d’éviter au maximum des nuisances aux riverains.

La municipalité explique également que “la fermeture est fixée à 22h30 tous les jours sauf les vendredis et samedis à minuit. L’utilisation de la sonorisation dans la foire sera autorisée jusqu’à 21 heures en semaine et 22 heures les vendredis et samedis.”

En revanche, rien n’est décidé pour les prochaines éditions de la fête. Les différentes parties prenantes “participeront à un groupe de travail pour la mise en place de divers événements dont la fête Saint-Michel”, indique simplement la mairie de Toulouse.

Infos pratiques : fête Saint-Michel, jusqu’au 17 septembre ; sur le parking du Zénith, avenue Raymond-Badiou ; horaires : lundi, mardi, jeudi de 16h à 22h30, mercredi et dimanche de 14h à 22h30, vendredi de 16h à minuit, samedi de 14h à minuit ; pass sanitaire obligatoire.