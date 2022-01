Votre pass sanitaire pourrait ne plus être valide à partir d’aujourd’hui

Si vous n’avez pas reçu votre dose de rappel. Vous risquez d’avoir une mauvaise surprise en vous rendant au restaurant ou au cinéma aujourd’hui. Votre pass sanitaire pourrait ne plus être valable. Voici les cas possibles afin que le QR code soit toujours valide.

Du changement à partir d’aujourd’hui. Effectivement, votre pass sanitaire pourrait être désactivé. Plusieurs centaines de milliers de Français sont concernés par cette désactivation.

Comme l’a annoncé le gouvernement en novembre dernier, le QR code deviendra obsolète, si son propriétaire a plus de 18 ans et n’a pas fait sa dose de rappel. Une mesure déjà en place depuis mi-décembre pour les plus de 65 ans.

Voici les cas nécessaires pour que le pass sanitaire soit toujours valide :