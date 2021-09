Covid-19 : le pass sanitaire bientôt obligatoire pour les adolescents

À compter du 30 septembre prochain, les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans devront présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il est exigé…

Pour accéder aux cinémas, salles de sports, piscines, restaurants et autres cafés, les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans devront présenter un pass sanitaire, à compter du 30 septembre prochain. Comme aux adultes, il leur sera donc demandé soit un QR code attestant d’une vaccination complète, soit un test négatif de moins de 72h, soit un certificat de rétablissement du Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Un délai accordé aux adolescents à peine âgés de 12 ans au 30 septembre

« Le délai de deux mois est accordé afin de permettre aux adolescents à peine âgés de 12 ans au 30 septembre 2021 de se faire entièrement vacciner contre la Covid-19 », précisent les autorités. Un décret décalant de 2 mois l’âge d’entrée en vigueur du pass sanitaire pour les mineurs devrait être prochainement publié au Journal Officiel.

Comment récupérer son pass sanitaire ?

Après chaque injection, l’adolescent reçoit une synthèse de vaccination et une attestation de vaccination. « Il est important de conserver précieusement ces deux documents », conseillent les services de l’État. Depuis le 20 juillet dernier, les parents des mineurs ayant terminé leur cycle de vaccination peuvent télécharger l’attestation de leur enfant sur le téléservice de l’Assurance maladie. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmier) peut retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer sur demande. L’attestation de vaccination complète comporte un QR code qu’il suffit de scanner avec son téléphone et d’importer dans l’application TousAntiCovid.

Source : service-public.fr