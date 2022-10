Haute-Garonne : le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse

Le taux d’incidence de la Covid-19 augmente depuis le début du mois de septembre en Haute-Garonne. Il atteint 482 cas en moyenne pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours. En parallèle, le nombre d’hospitalisations diminue depuis début octobre.

Selon les dernières données transmises par le gouvernement, en date du 11 octobre dernier, le taux d’incidence de la Covid-19 atteint les 482 cas en moyenne sur les sept derniers jours pour 100 000 habitants dans le département de la Haute-Garonne. C’est plus que la moyenne régionale, fixée à 447 cas pour 100 000 habitants sur sept jours.

Le taux de positivité des tests réalisés est de 26%. Soit deux points de plus que la semaine précédente. Cela signifie qu’un habitant sur quatre qui réalise un test est déclaré positif. La plupart de ces personnes sont atteintes de mutations de la Covid-19, dont 87% de suspicions de variants Omicron BA.4 et BA.5.

999 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour en Haute-Garonne

Plus globalement, le nombre de cas positifs de Covid-19 est en constante augmentation depuis la rentrée scolaire en Haute-Garonne. Quotidiennement, 999 nouveaux cas sont en moyenne détectés dans le département. Alors qu’au début du mois de septembre, cette moyenne était de 354 nouveaux cas de contaminations par jour.

Ces chiffres restent toutefois bien inférieurs aux pics de contaminations constatés ces derniers mois, comme fin janvier par exemple, où le département dénombrait en moyenne 10 400 nouveaux cas positifs chaque jour. Pour rappel, deux autres vagues ont aussi frappé la Haute-Garonne cette année : mi-avril, avec plus de 2 700 nouveaux cas confirmés quotidiens et début juillet, avec plus de 3 500 nouveaux cas confirmés quotidiens.

Le nombre d’hospitalisations diminue en Haute-Garonne

Le nombre de patients hospitalisés suite à une contamination à la Covid-19, lui, diminue depuis le début du mois d’octobre en Haute-Garonne. 212 malades étaient hospitalisés au 14 octobre dernier. Soit 60 personnes de moins qu’il y a dix jours. En moyenne sur les sept derniers jours, 8 nouveaux patients sont admis quotidiennement et 14 rentrent chez eux. Une quinzaine de patients sont actuellement pris en charge dans les services de soins critiques. Mais aucun décès n’est à déplorer.