Toutes les solutions pour se protéger de la canicule à Toulouse

Alors que Météo France a placé Toulouse et l’Occitanie en alerte jaune canicule, en ce jeudi 12 août, voici toutes les solutions et les liens utiles pour se protéger de la chaleur dans la Ville rose.

Des températures minimales autour de 20°C , des maximales à 36°C : Toulouse vient d’être placée par Météo France, avec la majeure partie du territoire occitan, en alerte jaune canicule. Il existe dans la Ville rose, habituée des coups de chaleur, de nombreux moyens d’y échapper.

Se rafraîchir dans les bases de loisirs

Les Argoulets, Gironis, la Grande Plaine, Pech David, la Ramée ou Sesquières : les bases de loisirs toulousaines sont de bons endroits pour trouver un peu d’air, d’ombre et de fraîcheur. La Ramée et Sesquières proposant de large plans d’eau ouverts à la baignade.

Plonger dans une piscine municipale

Les piscines Bellevue, Castex, Papus, Chapou, Nakache “été”, Toulouse Lautrec et Alex Jany sont ouvertes du lundi au dimanche. Les personnes majeures doivent y présenter un pass sanitaire et une pièce d’identité à l’entrée. La fréquentation des piscines est limitée par une jauge appliquée au nombre de personnes par établissement, par bassin et, le cas échéant, par ligne d’eau. Consultez ici les jauges définies pour chaque piscine.

Se réfugier dans une bibliothèque

En accès libres, les bibliothèques et médiatèques toulousaines disposent d’espaces rafraîchis ou climatisés. Localisez ici la plus proche de chez vous.

Consulter la carte des zones de fraîcheur

La mairie de Toulouse a recensé les zones de fraîcheur et intégré leurs localisations dans un plan interactif consultable ici. On y retrouve également l’emplacement des fontaines de la ville.

Se calfeutrer chez soi

Chez soi, il est conseillé de garder les volets fermés durant la journée et de les rouvrir la nuit pour faciliter le passage de l’air. On peut refroidir les pièces, par évaporation d’eau, en disposant un linge humide devant une fenêtre ouverte ou en plaçant un pain de glace ou un sac de glaçons devant un ventilateur.

Les précautions à prendre

Pour se protéger de la chaleur, il est également conseillé d’éviter toute activité physique aux heures les plus chaudes, de boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif, de prendre des douches fraîches et de manger plutôt des fruits et légumes crus et des plats froids. Chapeau, lunette de soleil et crème solaire sont de rigueur dehors, notamment pour les nourrissons et les jeunes enfants. Les personnes âgées, isolées, fragiles ou dépendantes de la ville de Toulouse peuvent se faire aider en contactant Allô seniors au 0 800 042 444.

Source : Toulouse.fr