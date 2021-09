Toulouse. Une nouvelle étape dans le big bang des casernes de pompiers avec deux inaugurations ce samedi

Dans le cadre de la réorganisation complète des services d’incendies et de secours à Toulouse et dans le département, deux nouvelles casernes de pompiers seront inaugurées ce samedi 18 septembre.

Pour faire face à la croissance démographique de l’agglomération toulousaine, les centres d’incendie et de secours sont en pleine réorganisation. Parmi les cinq nouvelles casernes de pompiers prévues dans le cadre de ce programme, trois ont déjà vu le jour, dont les centres de Montgiscard et de Delrieu, à Toulouse qui seront inaugurés ce samedi 18 septembre.

Mise en service le 25 mai dernier, la caserne de Montgiscard, située Chemin des Romains, abrite 30 sapeurs-pompiers volontaires, 10 sapeurs-pompiers professionnels et 10 infirmiers sur une superficie de 1000 m². Son périmètre d’intervention s’étend sur 18 communes, soit une population de plus de 26 000 habitants, pour 750 interventions par an.

Deux autres casernes actuellement en travaux

Le Centre d’incendie et de secours (CIS) de Toulouse Delrieu (Impasse Suzanne Lenglen), à proximité de l’hôpital Purpan a, lui, ouvert ses portes le 6 juillet. Il est composé de 73 sapeurs-pompiers volontaires et 13 volontaires et a comme domaine d’intervention un périmètre constitué de cinq communes (Aucamville, Blagnac, Fenouillet, Fonbeauzard et Toulouse).

En plus de la nouvelle caserne d’Aussonne, ouverte depuis le 15 juin, deux futurs centres sont actuellement en chantier à Toulouse (Carsalade et Atlanta). Les livraisons sont prévues en 2022. Et à l’issue des ces dernières, c’est la caserne historique Vion, à Saint-Cyprien, qui fermera définitivement ses portes.