Toulouse. Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Les livreurs de repas en grève ce jeudi

Les livreurs de repas des applications Uber eats, Deliveroo et Just eat sont en grève à Toulouse ce jeudi 27 janvier à l’appel de leur syndicat.

Il faudra cuisiner, ou aller chercher son repas soi-même. Le syndicat CGT des livreurs ubérisé de Toulouse appelle à la grève les livreurs de repas des applications Uber eats, Deliveroo et Just eat ce jeudi 27 janvier. Ce mouvement fait partie d’une grève inter-syndicale et interprofessionnelle.

“À Toulouse, le Syndicat CGT des livreurs Ubérisés Toulousains demande aux livreurs de suspendre les commandes à partir de 18h30, et de participer à un rassemblement sur la place de la Trinité, ou un barnum sera installé”, écrit le syndicat dans un communiqué envoyé aux médias.

Des panneaux y seront installés pour évoquer les revendications des livreurs. Il s’agit “notamment des livreurs de la société Just eat, entreprise ayant lancé son service à Toulouse en mars 2021 et dont le respect du droit du travail n’est manifestement pas une des priorités”, explique encore la CGT des livreurs Ubérisés Toulousains.

Le syndicat lance également un appel à la solidarité : “nous demandons aussi aux toulousains de se joindre à nous pour dénoncer la précarité que subissent les livreurs de Deliveroo, Uber eats, Just eat, Rocket, Cajoo, notamment”.

Il regrette que “depuis des mois, les plateformes baissent les rémunérations, rompent sans motif ni préavis les contrats des coursiers pour Deliveroo et Uber eats quand d’autres marchent sur les droits acquis par les travailleurs en CDI (Just eat)”.