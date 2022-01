Toulouse : le salon de la restauration et de l’hôtellerie Smahrt est reporté

Face à la situation sanitaire, le salon professionnel de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de bouche Smahrt Toulouse, initialement prévu à la fin du mois, est reporté du 20 au 22 mars prochain.

Toulouse Événements, organisateur du Salon professionnel de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de bouche Smahrt a pris la décision de reporter l’événement, « dans un contexte de crise sanitaire toujours plus délicat depuis les dernières annonces gouvernementales ». Initialement prévue du 30 janvier au 1er février, la 7e édition du salon se déroulera du 20 au 22 mars prochain.

Malgré le report, l’ancien chef cuisinier de l’Élysée, qui a reçu le titre de “Meilleur ouvrier de France”, Guillaume Gomez, reste le parrain du prochain Smarht à Toulouse. Il sera présent durant les trois jours de l’événement pour « partager son expertise et son énergie », ajoute l’entreprise organisatrice.

Pour rappel, le salon réunit chaque année près de 16 000 professionnels du secteur et 300 exposants répartis sur 16 000 mètres carrés de surface d’exposition du MEETT.

Maintenir le Smahrt dans de telles conditions impacterait “l’essence même” de l’événement

« Certes, les salons ne sont pas interdits et de nombreuses manifestations demeurent maintenues. Mais ils doivent appliquer de nouvelles règles sanitaires parmi lesquelles “l’Interdiction de manger, de boire et de déguster debout” », observe Toulouse Événements. « Cette mesure est très impactante car elle remet en question l’essence même du Smahrt, qui repose sur la dégustation et la convivialité », se justifie l’organisateur.

De plus, le directeur général de l’entreprise événementielle Patrice Vassal explique « qu’il se voyait mal » maintenir un tel événement « alors que la filière a subi de plein fouet la cinquième vague de Covid-19 et les dernières annonces des autorités ». « Nous sommes également soucieux d’assurer à nos exposants, partenaires et visiteurs un courant d’affaires optimal qui a construit la réputation du Smahrt », termine-t-il.

Informations pratiques : MEETT – Parc des Expositions & Centre de Conventions. Adresse : Concorde Avenue, Aussonne. Horaires : de 9h30 à 18h30, les 20, 21 et 22 mars 2022.