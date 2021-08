Toulouse : le prix de l’autoroute pour aller à Barcelone va baisser de près de 30 euros

Dès le 1er septembre prochain, le prix de l’autoroute en direction de Barcelone va baisser de 30 euros par rapport au coût actuel depuis Toulouse. On vous explique pourquoi.

La nouvelle devrait ravir les vacanciers tardifs. L’autoroute espagnole AP-7 qui longe la Méditerranée jusqu’à Barcelone, connue sous le nom d’”autoroute de la Méditerranée” deviendra gratuite à partir du mardi 1er septembre. Plus précisément, les péages entre Le Boulou dans les Pyrénées-Orientales et la capitale catalane seront supprimés. Cela représente un tronçon de 227 km et une économie de près de 30 euros. En cause ? Une décision du gouvernement central de Madrid, qui a choisi de récupérer la gestion directe de toutes les autoroutes d’Espagne.

Économies réalisées

De Toulouse à Le Boulou, le prix des péages est actuellement de 21,60 euros. La portion entre Le Boulou et Barcelone devenant gratuite, l’aller retour entre Toulouse et Barcelone ne coûtera plus désormais que 40 euros en péage.

Cette gratuité s’appliquera également mardi prochain sur l’AP-2 entre Barcelone et Saragosse. Et le même jour, entre Barcelone et Tarragone. Pour rappel, l’AP-7 avait déjà été rendue gratuite entre Tarragone et Alicante le 1er janvier 2020.

Une durée limitée

Cette mesure ne pourrait durer qu’un temps. En effet, le gouvernement espagnol réfléchit encore à un moyen de financer les coûts d’entretien du réseau national, dont les autoroutes. Selon le média l’Indépendant, Madrid réfléchirait à la solution de pollueur/payeur, en mettant en place une taxe pour les transports les plus polluants et un système de vignette.