Toulouse. Le préfet interdit la manifestation contre le pass sanitaire dans l’hypercentre

Les participants à la manifestation contre le pass sanitaire obligatoire samedi 14 août n’auront pas accès à l’hypercentre de Toulouse.

Accès interdit. La manifestation contre le pass sanitaire obligatoire prévue samedi 14 août à partir de 14 heures à Toulouse n’aura pas accès à l’hypercentre. Sans la citer directement, le préfet de la Haute-Garonne, Etienne Guyot, a décidé de refuser l’accès à l’hypercentre de la Ville rose à “tout rassemblement revendicatif non déclaré”. Une décision similaire avait été prise les week-ends précédents.

Pour justifier cette interdiction, la préfecture explique que “des troubles à l’ordre public sont survenus en centre-ville de Toulouse lors des rassemblements non déclarés” les samedis précédents. Il s’agissait de “violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, des jets de projectiles, des tentatives d’intrusion au sein de la mairie de Toulouse et de la préfecture de région, ainsi que des dégradations et des entraves à la circulation”. La préfecture ajoute enfin que “l’absence de déclaration de manifestation ne permet pas d’identifier des organisateurs”.

Ce samedi 14 août est le cinquième week-end de manifestation consécutif. Le samedi précédent, plus de 5 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Toulouse, selon la préfecture de Haute-Garonne. Quelques débordements se sont déroulés en fin de manifestation occasionnant deux policiers légèrement blessés et trois interpellations.