Manifestation. Des milliers de personnes dans les rues de Toulouse contre le pass sanitaire

La manifestation contre le passe sanitaire obligatoire a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Toulouse samedi 7 août.

C’est le quatrième samedi de manifestation consécutif. Quelque 5 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Toulouse pour manifester contre l’obligation du pass sanitaire samedi 7 août, selon la préfecture de Haute-Garonne. C’est plus que la semaine dernière quand la police avait estimé à 3 000 le nombre de manifestants. Du côté des organisateurs, Dal 31 les estimaient à 8 000.

Comme ce fut le cas le week-end dernier, le préfet de la Haute-Garonne Étienne Guyot a pris un arrêté interdisant l’accès à l’hypercentre de Toulouse “aux rassemblements revendicatifs non déclarés” à l’image de la manifestation contre le pass sanitaire.

Quelques débordements à la fin de la manifestation à Toulouse

Le cortège a défilé dans le calme à partir de 14 heures. Seul quelques débordements ont été signalés en fin de manifestation à proximité du monument aux morts. Les forces de l’ordre ont alors fait usage de grenades de gaz lacrymogène.

Dans son bilan de la manifestation, la préfecture indique qu’ “en dépit du caractère pacifique de la majorité des manifestants, certains groupes radicaux se sont livrés à des débordements et ont tenté de pénétrer dans le périmètre du centre-ville. Ils ont commis des dégradations, des jets de projectiles sur les forces de l’ordre et des outrages, occasionnant deux policiers légèrement blessés et trois interpellations. Les forces de sécurité ont été contraintes d’utiliser des grenades de gaz lacrymogène pour repousser les manifestants les plus violents, en particulier à hauteur du Monument aux morts aux abords de la rue de Metz.”