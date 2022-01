Toulouse parmi les villes les plus infidèles de France

Vous avez des doutes sur la fidélité de votre compagne ou de votre compagnon ? Il y a de quoi. Toulouse serait l’une des villes ou on trompe le plus en France. La France qui est d’ailleurs le pays le plus infidèle d’Europe.

C’est un classement dont les Toulousains n’ont pas de quoi se vanter. Toulouse, serait la 8ème ville de France la plus infidèle. C’est le site ExtraConjugales.com qui a dressé ce constat en décembre dernier après un sondage de 1 000 hommes et 1 000 femmes de 24 à 65 ans.

Les hommes sont particulièrement responsables de cette place. Près de 55% des Toulousains ont avoué avoir déjà trompé leur partenaire. Un chiffre qui descend à 30% chez les femmes.

Des chiffres élevés, mais qui restent tout de même moins important qu’à l’échelle nationale. Car 58% des Français ont déjà trompé contre 38% des Françaises. Ces chiffres font de la France, le pays où on trompe le plus en Europe.

Concernant le classement des villes en France. Les Parisiens semblent être les plus frivoles. Ils sont suivis des Marseillais, et des Lillois. La suite de ce classement se compose avec Bordeaux en 4ème, Nantes, Lyon, Dijon et Toulouse en 8ème place. La ville rose est juste devant Orléans et Rennes