Toulouse On Air : la capitale mondiale de l’aéronautique ouvre ses portes au cinéma

Toulouse mise sur l’aéronautique pour se faire une place dans le monde du cinéma. La ville propose plusieurs lieux emblématiques de l’univers aérospatial aux tournages de films.

Une cabine d’avion, un cockpit, une tour de contrôle, des avions militaires, un aéroport, un tarmac… Toulouse souhaite promouvoir le monde de l’aéronautique à travers le cinéma en proposant ces décors pour les tournages. Pour se faire, 6 acteurs de la ville ont créé le réseau “Toulouse On Air” en partenariat avec le Bureau des Tournages.

Le projet associe la Cité de l’espace, le musée Aéroscopia, les Ailes Anciennes, les aéroports de Blagnac et Francazal, et Le Grand Set. L’équipe de Toulouse on Air est présente au festival de Cannes jusqu’à demain et au festival Séries Mania de Lille du 29 août ou 1er septembre afin de présenter cette offre de décors inédite aux professionnels de l’audiovisuel.