Toulouse. Un observatoire académique pour lutter contre l’homophobie et la transphobie à l’école

Les agressions homophobes et transphobes se multiplient à l’école. Pour lutter contre ces actes de haine et de discrimination, un observatoire académique des LGBT+phobies est installé ce lundi 18 octobre au rectorat de l’académie de Toulouse.

18 % des lycéens ou étudiants LGBT déclarent avoir été insulté dans leur établissement scolaire (chiffre du ministère de l’Éducation nationale, 2019). En 2019, l’association SOS Homophobie enregistrait de son côté, une hausse de 38 % des signalements d’actes homophobes ou transphobes dans les écoles. Devant ce constat, le gouvernement a lancé un Plan national d’actions pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti LGBT+ en octobre 2020.

Dans le cadre de ce plan national, Mostafa Fourar, recteur de l’académie de Toulouse, installe ce lundi 18 octobre, un Observatoire académique des LGBT+phobies, au sein même du rectorat. A Toulouse, cette instance, composée de 14 membres issus de la société civile, a pour objectif de mieux repérer l’homophobie et la transphobie à l’école. Et aussi, d’accompagner et valoriser les élèves LGBT+. Pour cela, elle se réunira deux fois par an pour établir des constats et engager des actions concrètes.

« Le Code de l’éducation énonce clairement que l’École compte parmi ses missions celle d’offrir les conditions d’un climat scolaire serein et un cadre protecteur aux élèves et aux personnels. Prévenir les manifestations de l’homophobie et de la transphobie dans l’enceinte des établissements, est une absolue nécessité pour assurer la sécurité des élèves et l’égalité des chances entre toutes et tous », explique Mostafa Fourar.