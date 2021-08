Rentrée. Ne ratez pas la campagne d’inscriptions aux activités sportives à Toulouse

La campagne d’inscriptions pour les activités sportives organisée par la ville de Toulouse, débute ce lundi 30 août.

Natation, aquagym, badminton ou escalade… Quelle activité physique allez-vous pratiquer cette année ? Quelque soit votre choix, ne ratez pas le lancement, ce lundi 30 août, de la campagne d’inscriptions pour les activités sportives de la ville de Toulouse. Dès aujourd’hui, si vous souhaitez vous assurer de disposer d’une place sur la proposition de votre choix, vous pouvez bous préinscrire par téléphone (05 34 24 52 45) ou via la plateforme dédiée montoulouse.fr.

De nombreuses activités sont ainsi proposées pour tous les âges. Des plus jeunes aux plus âgés. Un service d’accompagnant de vie de loisir (AVL) est également proposé pour les enfants en situation de handicap. Le pass sanitaire sera rendu obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans à partir du 30 septembre.

Les dates de préinscription en fonction des activités

Natation enfants : préinscriptions ouverte du 30 août au 3 septembre

Aquagym tonique et senior : préinscriptions ouvertes du 6 au 13 septembre

Natation adultes et activités terrestre adultes : du 13 au 17 septembre

Gymnastique tonique et senior et autres sports enfants : du 20 au 24 septembre

Comment se pré-inscrire ?

Lors de la pré-inscriptions, vous devrez présenter une attestation de responsabilité civile ou une assurance scolaire en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de trois mois, une pièce d’identité ou le livret de famille et, enfin, un RIB.

Pour accéder au service d’AVL, il es nécessaire de contacter le secteur des interventions spécialisées à partir du 23 août en précisant l’activité de votre choix. Cette demande peur se faire par mail, à l’adresse suivante : sports.psh@mairie-toulouse.fr , ou par téléphone au 05 61 22 36 61.

Pour découvrir les tarifs et les horaires, rendez-vous sur le site de la mairie.