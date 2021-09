Toulouse. Le Fil d’Ariane sera fermé de nuit la semaine prochaine pour cause de travaux

À partir du lundi 6 septembre, Toulouse Métropole engage des travaux sur la route métropolitaine Fil D’Ariane qui longe le quartier de Purpan en direction de Blagnac. Quelques perturbations sont à prévoir.

Afin de limiter les embouteillages et les gênes occasionnées, Toulouse Métropole profite de la baisse du trafic durant les mois d’été et la période de rentrée pour engager des travaux sur certains grands axes de Toulouse et de sa périphérie.

Du 6 au 11 septembre prochain, le Fil d’Ariane, qui permet de relier l’A624 et l’A621 en direction de Blagnac, à hauteur du quartier de Purpan, le long de la rue Vélasquez, sera fermé de nuit pour cause de travaux. Tout au long de la semaine, les services de Toulouse Métropole vont procéder à l’entretien de la voirie et à un nettoyage des voies. Le marquages au sol sera également retracée. Des déviations seront indiquées aux abords des zones de travaux pour permettre aux utilisateurs de circuler sans encombre.