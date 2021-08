Autour de Toulouse. Les routes d’Aussonne et de Cornebarrieu seront fermées en septembre pour travaux

À partir de septembre, Toulouse Métropole engage des travaux sur la route d’Aussonne et la route de Cornebarrieu qui relient les deux communes, situées au Nord-Est de Toulouse. Quelques perturbations sont à prévoir.

Afin de limiter les embouteillages et les gênes occasionnées, Toulouse Métropole profite de la baisse du trafic durant les mois d’été et la période de rentrée pour engager des travaux sur certains grands axes de Toulouse et de sa périphérie.

Durant le mois de septembre, les routes de Cornebarrieu et d’Aussonne, qui relient les deux villes du Nord au Sud seront entièrement barrées, notamment afin de remplacer la “couche de roulement”. Cette opération devrait permettre de rénover la chaussée, d’augmenter son adhérence, d’assurer un drainage efficace de l’eau en cas de fortes pluies et de réduire les bruits lors du passage des véhicules. Le marquages au sol sera également retracé.

Des déviations seront indiquées aux abords des zones de travaux. Pendant toute la durée des opérations, les accès riverains sont maintenus.