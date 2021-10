Toulouse. La marque de Big flo et Oli va s’afficher sur les maillots du TFC

Le logo de la marque Visionnaire, créée par les rappeurs toulousains Big flo et Oli, sera désormais présent sur les maillots des jeunes et des féminines du centre de formation du TFC.

Équipé par la marque suédoise Craft depuis cette saison, le TFC vient de trouver un nouveau sponsor maillot. Le club a en effet annoncé la signature d’un partenariat avec Visionnaire, la marque de vêtements fondée par les rappeurs toulousains Big flo et Oli. Le fameux logo que l’on trouvait jusqu’à alors sur les casquettes, t-shirt et autres pulls arborés par les nombreux fans des artistes prendra désormais place sur la face avant des tenues des équipes du centre de formation, de l’académie et de la pré-formation des féminines.

Une loge aux couleurs de Visionnaire au Stadium

“La marque Visionnaire affirme son soutien et sa volonté d’accompagner les jeunes joueuses et joueurs du TéFéCé dans leur formation, du plus jeune âge aux portes du monde professionnel”, se félicite le club dans son communiqué. En outre, le partenariat entre le TFC et la marque de Big flo et Oli comprend également la mise à disposition d’une loge personnalisée aux couleurs de Visionnaire au sein du Stadium lors des rencontres au Stadium.

Big flo et Oli, vrais supporters du TFC

Une façon logique pour les plus célèbres représentants de la scène musicale toulousaine de concrétiser leur passion maintes fois évoquée pour le club Violet. “Le TéFéCé est notre club de coeur. Quand nous étions petits, nous sommes allés voir notre premier match de foot au Stadium avec notre père, c’était contre Châteauroux, nous étions alors en Ligue 2. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’accompagner le club dans son ambition de remonter en Ligue 1. C’est aussi l’occasion de participer au développement des jeunes du club et au rayonnement notre ville”, confie ainsi Big flo.

Un partenariat de trois ans

Pour le club, ce partenariat s’inscrit également dans la continuité de la transformation entamée depuis le rachat par le fonds d’investissement américain Redbird. Avec une volonté de s’implanter dans le territoire et attirer un public jeune, tout en multipliant les innovations. L’accord, qui court sur trois ans, devrait également intégrer d’autres activations avec le duo d’artistes, dévoilées dans les prochains mois.