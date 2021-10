Toulouse. Infatigables gardiens de la mémoire de la shoah, Serge et Béate Klarsfeld en conférence ce soir

A Toulouse pour deux jours, Serge et Béate Klarsfeld donnent conférence ce soir autour de l’engagement de leur vie pour la mémoire de la shoah.

Ils sont célèbres pour avoir inlassablement traqué les nazis tout au long de leur vie. Menée sur plusieurs continents, l’action spectaculaire de Serge et Béate Klarsfeld, qui sont à Toulouse pour deux jours, a exercé un rôle majeur dans la reconnaissance de la shoah. Cet engagement sera au coeur d’une conférence débat organisée ce soir au Pavillon République, à l’Hôtel du Département à Toulouse. Une soirée qui sera retransmise sur le site web du Département ainsi que sur sa chaîne Youtube, avec une traduction en LSF.

Une exposition au Musée de la résistance et de la déportation

Ce premier temps fort sera suivi, ce vendredi 22 octobre, par l’inauguration de l’exposition “Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire”, présentée jusqu’au 8 mai 2022 au Musée départemental de la résistance et de la déportation, à Toulouse. Conçue par le Mémorial de la Shoah et présentée à Paris en 2017 et 2018, cette exposition restitue une décennie de combats portés par le couple Klarsfeld, entre 1968 et 1978. Elle réunit des panneaux retraçant les grandes étapes de la vie du couple Klarsfeld, des photographies d’archives ou encore des objets originaux. Et mettra également en lumière les victimes des persécutions antisémites en Haute-Garonne, les mécanismes de répression qui organisèrent la Shoah, mais aussi ceux qui luttèrent contre le nazisme et la collaboration de Vichy.