Toulouse. La grande fête Saint-Michel aura finalement lieu

Après avoir été annulée l’an dernier, la grande fête Saint-Michel de Toulouse aura finalement lieu cette année 2021 du 24 septembre au 17 octobre. Les forains ont dû faire des concessions.

Mise à jour le 17 septembre : ajout de précisions issues du communiqué de la mairie de Toulouse

Pour une saison de plus. La grande fête Saint-Michel aura finalement bien lieu en cette année 2021 à Toulouse. Elle se déroulera du 24 septembre au 17 octobre sur le parvis du Zénith.

L’an dernier, la grande fête Saint-Michel avait été annulée presque à la dernière minute par la municipalité de Toulouse. L’annonce de l’annulation de l’édition 2021 est tombée le 31 mars. Après s’être déroulée pendant des années sur les allées Jules Guesde, la fête a été déplacée en 2011 sur le parking du Zénith. Mais les travaux prévus à la Cartoucherie sont incompatibles avec l’organisation de la fête Saint-Michel. Ne voyant pas d’autres lieux pouvant accueil les 130 attractions de la fête Saint-Michel, la mairie de Toulouse avait donc décidé de l’annuler.

Une centaine de forains s’étaient ensuite rassemblés sur la place du Capitole pour demander des explications et proposer des nouveaux sites pouvant accueillir l’événement. Des longues discussions entre la municipalité et les forains ont été nécessaires pour parvenir à un compromis et organiser la fête.

La mairie de Toulouse indique dans un communiqué que “l’édition 2021 se tiendra, une dernière fois, sur le parking du Zénith. Les caravanes d’habitation seront en revanche déplacées sur le parking de la base de loisirs de Sesquières, pour libérer notamment la place Lartigue et permettre le stationnement des visiteurs.”

Les forains ont pris plusieurs engagement pour permettre l’organisation de la grande fête Saint-Michel à Toulouse. Ils s’engagent :

– à organiser le stationnement des visiteurs et à empêcher le parking sauvage ;

– à respecter scrupuleusement les heures d’ouverture et surtout de fermeture afin d’éviter au maximum des nuisances aux riverains ;

– à être vigilants quant aux armes factices gagnées par les joueurs et à interdire la fourniture de munitions pour les pistolets à billes ;

– à contrôler les pass sanitaires des visiteurs.

La fermeture des lieux est fixée à 22 h 30 tous les jours sauf les vendredis et samedis à minuit. L’utilisation de la sonorisation dans la foire sera autorisée seulement jusqu’à 21h en semaine et 22h les vendredis et samedis.

La mairie de la Ville rose conclu son communiqué en précisant qu’ “en ce qui concerne l’organisation de futures éditions, la Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et les industriels forains participeront à un groupe de travail pour la mise en place de divers événements dont la fête Saint-Michel”.