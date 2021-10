Toulouse : c’est le retour de la Foire de la Colombette

Les artisans et commerçants du quartier Saint-Aubin-Colombette organisent la 77ème édition de la Foire de la Colombette, du samedi 30 au lundi 1er novembre prochain à Toulouse.

Du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre prochain se tiendra l’un des derniers rendez-vous traditionnels du calendrier toulousain : la Foire de la Colombette. Pour son 77ème anniversaire, l’Amicale des commerçants et artisans du quartier Saint-Aubin-Colombette sort le grand jeu.

L’objectif est notamment de fêter les retrouvailles avec le public. Pour cela, l’événement renoue avec la tradition du cirque et les spectacles de déambulation. Ainsi, la compagnie Cirkomcha circulera à travers les étals installés rue de la Colombette et place des Refuzniks pour divertir les plus petits, comme les plus grands. La troupe propose trois spectacles : “Féérie”, pour ajouter un peu de magie, “Circus” avec des personnages clownesques et “Vivaldi”, aux couleurs du printemps. Les fanfares Forro Pifada et La Maracatu Sardinhas da Mata se produiront respectivement samedi 30 octobre à 12h45 et lundi 1er novembre à 17h. Des forains seront également installés autour de l’église Saint-Aubin pour proposer des animations.

Un marché ancré dans l’histoire de Toulouse

La Foire de la Colombette est née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les commerçants du quartier souhaitent relancer leur activité. Pour cela, ils décident d’écouler tous leurs stocks d’avant-guerre au sein d’une grande foire organisée dans la rue de la Colombette, qui mène au cimetière Terre-Cabade, un passage très fréquenté durant la fête de la Toussaint. La première édition est donc lancée le 1er novembre 1944.

Pour rappel, le quartier de la Colombette-Saint-Aubin est considéré comme une “commune libre”. Un statut un peu fantaisiste inspiré des mouvements politiques favorables à l’auto-gestion qui sert, aujourd’hui, de prétexte à de nombreuses animations.