Toulouse. Chez Emmaüs, un mois de vente à prix solidaires pour les étudiants

Pour permettre aux étudiants de s’équiper à moindre frais pour la rentrée, les trois sites Emmaüs autour de Toulouse organisent un mois de vente à prix cassés.

Cette année plus encore que les précédentes, le coût de la rentrée scolaire flambe pour les étudiants. Entre les frais de scolarité, les fournitures, le transport, le logement ou encore les assurances, c’est en moyenne 2324 euros que devront débourser les étudiants toulousains en cette rentrée 2021 selon l’étude de l’Association générale étudiante Midi-Pyréées (Agemp).

“Septembre : une période infernale pour les étudiants”

Pour soulager un peu le porte-monnaie de ces derniers, les trois magasins Emmaüs de l’agglomération toulousain ont la riche idée de réitérer leur grande opération de rentrée solidaire. “Septembre : une période infernale pour les étudiants…Pour certains, c’est la crise et ils doivent concilier travail et étude pour joindre les deux bouts”, explique-t-on du côté des enseignes de Saint-Jory, Escalquens et Labarthe-sur-Lèze.

30% sur le meubles, la vaisselle, l’électroménager…

Ainsi, à partir de demain 31 août et jusqu’au 15 octobre, une vente spéciale dédiée aux étudiants offrira à ces derniers la possibilité de s’équiper à petits prix. Sur simple présentation d’une carte étudiant (ou d’un justificatif d’inscription), ces derniers bénéficieront de 30% de réduction sur les meubles, la vaisselle ou encore l’électroménager.

Sensibiliser les jeunes au réemploi

Un coup de pouce loin d’être négligeable de la part d’Emmaüs et qui bénéficie chaque année à près de 500 étudiants à chaque rentrée scolaire à Toulouse. Mais aussi une manière pour les communautés Emmaüs de sensibiliser les jeunes au réemploi.