Toulouse : Un casting organisé pour le film “Overdose” d’Olivier Marchal

L’équipe de production du film ”Overdose” d’Olivier Marchal organise un casting afin de recruter une douzaine de figurants à Toulouse. Quatre rôles de jeunes femmes fêtardes et huit rôles de policier sont à pourvoir.

Un nouveau casting se déroule actuellement à Toulouse dans le cadre du tournage du long métrage d’Olivier Marchal intitulé “Overdose”. Ce dernier est produit par Gaumont studio Z pour Amazon. La directrice de casting est à la recherche de quatre figurantes, âgées entre 16 et 20 ans maximum pour incarner des fêtardes qui vont se faire agresser. Le tournage de la scène est prévu mercredi 15 décembre dans la ville rose. La rémunération s’élève à 126,50 euros brut. Huit hommes entre 25 et 50 ans au physique sportif sont également recherchés pour incarner des policiers les 7 et 10 décembre prochains. Ces derniers devront également être disponibles sur Narbonne le 17 novembre.

Comment postuler ?

Vous souhaitez tenter votre chance ? Il suffit d’envoyer votre candidature à l’adresse indiquée après inscription sur le site de Castprod, avec “Fêtarde” dans l’objet du mail. Il faudra également préciser le numéro de téléphone, les mensurations, la ville de résidence et l’âge, puis fournir une photo récente en pièce jointe.

D’autres castings en Occitanie

La production est également à la recherche d’autres figurants pour des scènes tournées aux alentours de Narbonne. Pour le vendredi 12 novembre, huit bikers avec leurs motos (idéalement des Harley) et dix conducteurs avec leurs véhicules sont recherchés. Pour le 16 novembre, quatre hommes et quatre femmes âgés entre 20 et 50 ans avec des styles “hippies” ou “travellers” sont demandés. Mais aussi, dix hommes et cinq femmes entre 25 et 55 ans “très sportifs” pour incarner des policiers d’élite.

Le jeudi 18 novembre une nouvelle scène sera tournée à Perpignan et dans ses alentours. Vingt figurants hommes et femmes entre 20 et 80 ans seront sollicités pour incarner des personnages dans un aéroport. Ainsi que dix hommes sportifs entre 25 et 55 ans pour jouer des policiers d’élite. Rémunération de 86,50 euros brut par jour. Candidature ici.