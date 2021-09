Un casting pour un film tourné à Toulouse en octobre

La production du film Mon héroïne, qui sera tourné à Toulouse en octobre, organise un casting. Voici les profils recherchés.

Un nouveau casting est organisé dans la Ville rose. La production du film Mon héroïne organise un casting à la recherche de différents profils. Le film sera réalisé par Noémie Lefort avec Chloé Jouannet, qui n’est autre que la fille d’Alexandra Lamy, Louise Coldefy et Pascale Arbillot la production.

Pour le casting, plusieurs profils sont recherchés. Aussi des femmes que des hommes, de 16 à 70 ans et de toutes les origines. La production recherche notamment des profils pour interpréter des personnages dans des aéroports français et américain. Ce seront des passagers natifs américains ou anglophones, des passagers touristes ou business, des hôtesses de l’air, des pilotes ou encore des commandants de bord, des stewards, du personnel aéroport, douaniers, etc.

La production veut que les candidats résident impérativement à Toulouse ou à proximité. C’est dans la Ville rose que le tournage se déroulera dans le courant du mois d’octobre. Les acteurs ou figurants seront rémunérés à hauteur de 105 euros par jour.

Pour candidater, il faut envoyer à la production les informations suivantes : nom, prénom, âge, taille, ville de résidence, coordonnées (email et téléphone), ainsi que des photos en couleurs récentes (portrait et en pied) sur le lien suivant.

Voici le synopsis du film Mon Héroïne qui sera tourné à Toulouse

Une jeune Rouennaise rêve depuis son plus jeune âge de réaliser des films avec Julia Roberts. Surprotégée par sa mère, elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma new-yorkaise, mais tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d’accepter son sort, la jeune femme part pour New York, avec l’aide de sa tante déjantée, avec l’objectif un peu fou de parvenir à transmettre son scénario à Julia Roberts en personne…