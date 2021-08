Casting. Recherche acteurs pour la série occitane “La Séria”

Castprod propose un casting pour la série occitane “La Séria” réalisée par Amic Bedel et tournée à Toulouse et ses alentours, du 1er septembre au 10 octobre.

La société de casting Castprod est à la recherche de nombreux profils pour des silhouettes et seconds rôles pour la série occitane “La Séria” réalisée par Amic Bedel. Elle sera tournée à Toulouse (principalement) et ses alentours, du 1er septembre au 10 octobre 2021.

Cette série raconte l’histoire de “deux jeunes Toulousains que tout oppose et qui vont se casser la tête pour réaliser une série foutraque en occitan : Montsegur de mar”.

Selon Amic Bedel, cette “fiction drôle et décomplexée” permettra de “montrer la réalité de cette langue dans la vie de ceux qui la portent, c’est à dire qu’on y parlera occitan, mais aussi français et parfois catalan”.

Les rôles pour le casting

Le casting permettra de tenir le rôle de Noémie, dont le profil est celui d’une jeune femme de 20 à 25 ans, étudiante, d’origine metissée asiatique ou métissée indienne. Charismatique dans le style instagrameuse, caractère excentrique, précieuse et malicieuse. Une petite expérience théâtre ou cinéma sera demandée.

La mère de Noémie a le profil d’une mère de famille de 40 ou 50 ans d’origine asiatique ou métissée indienne. Elle porte un autorité naturelle, un peu stricte.

Une petite expérience théâtre ou cinéma est demandée pour ce rôle.

Le père de Noémie, père de famille de 40 à 50 ans, d’origine asiatique ou métissée indienne (pas d’expérience exigée).

Le petit frère de Noémie est un jeune adolescent de 12 ans, d’origine asiatique ou métissée indienne.

Chantal, Eric, Claudine au casting

Au cours de ce casting, se déterminera le rôle de Chantal, une femme de 60 ans, d’origine normande ou chti ou pouvant prendre l’accent normand. Elle porte une forme de fragilité physique, son corps est marqué par de longues années de travail.

Une expérience dans le théâtre ou le cinéma est demandée pour ce rôle.

Castprod recherche aussi un acteur pour tenir le rôle d’Eric Persil, homme de 50 ans, peau noire ou métisse. Personnalité : Eric Persil est un homme distingué, classe. Il est à la tête d’une grande chaîne de télévision. Une expérience dans le théâtre ou le cinéma est demandée pour ce rôle.

Pour la mère d’Alexander, on recherche une femme de 60 ans d’origine d’Europe de l’Est, qui maîtrise la langue Slave ou a un accent slave prononcé. Physique : précieuse, teinture blonde décolorée, très grande ou très petite. Une expérience dans le théâtre ou le cinéma est demandée pour ce rôle.

Enfin, dans le rôle de Claudine, le casting recherche une femme de 60 à 70 ans avec un bel accent Toulousain, personnalité joviale, assez forte physiquement. Une petite expérience dans le théâtre ou le cinéma est demandée.

Vos candidatures pour le casting

Castprod diffuse souvent des annonces pour des rôles d’acteurs ou de figurants, en région toulousaine ou ailleurs. La rémunération se fait au tarif syndical rôle en cinéma ; aucun défraiement ne sera envisagé par la production (candidatures locales). Dans vos candidatures, précisez en objet le nom du rôle pour lequel vous postulez, votre nom et prénom, et dans le corps du mail vos âge, taille, numéro de téléphone, ville de résidence, bande démo (si possible), expérience en théâtre ou cinéma et photos récentes.

Pour plus d’informations et pour envoyer vos candidatures, rendez-vous sur le site de Castprod. Découvrez “La Séria” sur le site de financement participatif Ulule.