Toulouse à nouveau classée meilleure ville étudiante de France

Comme les années précédentes, Toulouse a été désignée meilleure ville étudiante selon le classement publié par le magazine L’Etudiant.

C’est presque une habitude, au même titre que les trophées remportés par le Stade Toulousain. Le magazine L’Etudiant, qui a publié son nouveau classement des villes étudiantes en cette rentrée 2021, a une nouvelle fois attribué la première position à Toulouse. Comme lors des cinq précédentes éditions.

L’écart se resserre

A partir de cinq familles de critères (la formation, l’attractivité, l’emploi, le cadre de vie et la vie étudiante) et 16 indicateurs, ce classement a pour but d’aider les étudiants à trouver la ville qui leur correspond le mieux. Avec 117 points au total, la Ville Rose devance donc d’un cheveux Lyon et Rennes (116 points chacune). Deux villes qui comblent leur écart par rapport au classement publié à la rentrée 2020.

Moins d’initiatives à cause de la crise sanitaire

Cette année, “la crise sanitaire a encore eu un impact sur le classement”, explique le magazine L’Etudiant. Certaines villes ont ainsi pu avoir plus de difficulté à mettre en place des initiatives locales à destination des étudiants, dont Toulouse, quand d’autres ont au contraire misé sur ces initiatives qui se sont développées.