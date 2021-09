Toulouse. Enfin une rentrée (presque) normale pour les étudiants

Retour de l’enseignement à 100% en présentiel, campagne de vaccination, aides financières… Voici les conditions dans lesquelles va se dérouler cette rentrée pour les étudiants à Toulouse et dans la région.

Le retour de la vie sur les campus avec notamment la reprise des cours à 100% en présentiel. C’est la grande nouvelle de cette rentrée pour les étudiants de l’académie de Toulouse. “Ils vont retrouver ce qui leur a tant manqué ces derniers mois; la sociabilisation et l’accompagnement pédagogique. Car cette année, nous bénéficions d’un atout majeur avec la vaccination”, se félicite Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie et chancelière des universités.

62 % des 18-24 ans vaccinés en Haute-Garonne

Ainsi, pour estimer le taux d’étudiants vaccinés à l’heure actuelle, celle-ci se réfère aux chiffres enregistrés pour la classe d’âge des 18-24 ans en Occitanie. Au 2 septembre, 79,7% d’entre eux avaient reçu une première dose et 71,2% étaient entièrement vaccinés. “Bien que légèrement inférieurs en Haute-Garonne (68,7 et 62,5%, ndlr), ces chiffres sont déjà assez élevés. mais nous devons aller vers ceux qui n’ont pas encore reçus d’injection en leur proposant une offre de vaccination complémentaire”, expose la rectrice.

Des centres de vaccination au sein des campus

Ces trois derniers jours, du 8 au 10 septembre, des centres de vaccination sans rendez-vous étaient par exemple installés sur les trois campus des universités UT1 Capitole, UT2 Jean-Jaurès et UT3 Paul Sabatier avec chacun une capacité de 400 injections par jour. Des opérations amenées à être renouvelées sur les trois campus toulousains ainsi que sur ceux d’Albi, Castres et Tarbes. “De même, nous maintenons le dispositif qui avaient été mis en place au début de l’été pour permettre aux étudiants d’accéder facilement au vaccinodrome de Toulouse avec une file dédiée”, ajoute Philippe Raimbault, président de l’Université fédérale de Toulouse.

L’accompagnement social des étudiants

Autre grand sujet de la rentrée, l’accompagnement social des étudiants. Alors que les principales associations étudiantes ont, à nouveau, alerté sur la précarisation de ces derniers avec une nouvelle hausse du coût de la rentrée, Khaled Bouabdallah, recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation évoque un “investissement financier sans précédent”. “L’an passé, plus de 5,5 millions d’euros d’aides ont été versées à 6 739 étudiants par les deux CROUS de la région académique. Avec notamment 8,8 millions de repas à un euro dans les restaurants universitaires d’Occitanie, soit 10 000 par jour”, détaille-t-il.

La fin des repas à un euro pour les étudiants non boursiers

Un dispositif que le ministère de l’Enseignement a décidé de ne plus réserver qu’aux étudiants boursiers, provoquant la colère de nombreux syndicats étudiants. “Le contexte de cette rentrée est différent de celui où la mesure avait été annoncée. Actuellement, il n’y a plus de confinement et les jobs étudiants ont repris. Mais, en cas de difficultés financières, les étudiants, même non boursiers, peuvent toujours se signaler auprès du CROUS et des services des universités pour bénéficier d’aides spécifiques comme la gratuité des repas”, signale Sophie Béjean.

3 000 places supplémentaires dans l’enseignement supérieur

Parmi les aides destinées aux étudiants, cette dernière évoque également le gel des droits à l’inscription à l’université tout comme celui de l’indexation des loyers dans les cités universitaires ou encore la création de 3 000 places supplémentaires dans l’enseignement supérieur en Occitanie : 1 500 l’an passé et 1 500 pour cette rentrée 2021.