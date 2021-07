Top 10 des visites à faire à Toulouse

Des jardins exotiques, des lieux dédiés aux arts de la rue, des monuments religieux, des musées, des quartiers médiévaux, des balades au fil de l’eau, des joyaux d’architecture… Découvrez notre Top 10 des visites incontournables que vous pouvez faire à Toulouse.

Le cloître du couvent des Jacobins

En plein cœur historique de Toulouse, le couvent des Jacobins vous accueille pour une promenade méditative dans son cloître. Un havre de paix au milieu de l’effervescence de la ville, planté d’arbres, où l’on entend les oiseaux chanter. Construit au XIVe siècle, symbole du jardin d’Éden et du paradis, ce cloître est composé de quatre galeries et de 160 colonnettes de marbre. Expositions, danse, concerts, flâneries, performances, contes, lectures… Le cloître accueille régulièrement des événements culturels, comme des DJ-sets en live tous les mercredis de juin, de 12h à 14h.

Infos pratiques. Ouverture du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite dans l’église et la chapelle de la vierge. Retrouvez les tarifs d’accès au cloître sur le site du couvent des Jacobins.

Le jardin japonais du parc Compans Caffarelli

Le grand parc de Compans Caffarelli, qui s’étend sur 7 hectares, abrite une perle exotique : un jardin japonais du type Tsukiyama, c’est-à-dire qu’il est composé de collines artificielles. Un ensemble harmonieux et zen de pierre, de verdure et d’eau, avec un pavillon de thé (structure posée sur pilotis pour effectuer la cérémonie du thé dans la tradition japonaise), un pont, des lanternes, un mur d’enceinte, une mer de sable, un jardin Zen, des roches du Sidobre… Vous découvrirez dans ce lieu labellisé “jardin remarquable” des végétaux d’Extrême-Orient, des bambous et des cerisiers à fleurs, à travers une mise en scène d’un monde minéral, végétal et aquatique très soignée. Évasion assurée !

Jardin Compans Caffarelli, boulevard Lascrosses, à Toulouse.

Un circuit sur les quais de Garonne

Rive droite, rive gauche, la Garonne vous accueille sur ses quais aménagés et restaurés pour le plaisir des promeneurs. L’office de tourisme de Toulouse vous a concocté un circuit qui vous emmènera du Bazacle au pont Saint-Michel en passant par la place Saint-Pierre, la basilique Notre-Dame-de-la-Daurade, le pont Neuf, le Château d’Eau et l’Hôtel Dieu-Saint-Jacques. Flânez le long des murs de quai en brique (les fameuses digues Saget) qui ont fait l’objet de travaux de restauration patrimoniale, sur le quai de Tounis, le port Viguerie, profitez de la prairie des Filtres et de l’écluse Saint-Michel… Une manière très agréable de découvrir le centre de la ville tout en se promenant au bord de l’eau.

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme de Toulouse, Donjon du Capitole, Square Charles de Gaulle.

La Salle des Illustres au Capitole

L’édifice emblématique de la ville Rose, le Capitole, chef d’œuvre néoclassique à la majestueuse façade de briques et de pierres, abrite à la fois la mairie et le théâtre du Capitole, le célèbre opéra de la ville. Vous pourrez visiter la Salle des Illustres et les salles d’apparat, avec les peintures et les sculptures d’artistes comme Henri Martin, Jean-Paul Laurens, Paul Gervais et bien d’autres.

Infos pratiques. Entrée gratuite, visite des salles historiques du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, dimanche et jours fériés de 10h à 19h (fermées en cas de cérémonie). Place du Capitole. Tél : 05 61 22 34 12.

La Halle de la Machine

Ouverte en 2018 dans le quartier de Montaudran à Toulouse, la Halle de la Machine fait vivre l’écurie des machines de spectacle de rue, conçues et fabriquées par les équipes de la Compagnie La Machine. Une invitation au voyage à la rencontre de créatures insolites et poétiques, comme le Minotaure (sur le dos duquel vous pourrez vous promener) et l’araignée, vedettes du spectacle “Le Gardien du Temple” qui a réuni à Toulouse plus de 800 000 spectateurs, en 2018. Sans oublier le bestiaire du Manège Carré Sénart et les Machinistes, toujours à la manœuvre, qui vous dévoileront les secrets de fabrication du mythique Dragon de Calais.

Infos pratiques. 3, avenue de l’Aérodrome de Montaudran, à Toulouse. Plus d’infos sur le site de la Halle de la Machine.

La bibliothèque d’étude et du patrimoine

En charge des collections historiques de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine, inaugurée en 1935 rue de Périgord entre le Capitole et la basilique Saint-Sernin, a pour mission de conserver, enrichir et mettre en valeur le patrimoine écrit à travers un pôle spécialisé sur Toulouse et sa région. Accueillant majoritairement des étudiants et des chercheurs, elle vaut le détour pour le promeneur, qui pourra apprécier son architecture remarquable et sa salle de lecture monumentale, d’une hauteur sous plafond de 15m sans un seul pilier et éclairée par d’immenses baies et une magnifique coupole en pavés de verre multicolores. C’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres.

1 rue de Périgord, à Toulouse. Tél : 05 62 27 66 66.

Le quartier des Carmes

Réputé à Toulouse, le quartier des Carmes, au cœur du centre historique, sur la rive droite de la Garonne, vous accueille au fil de ses rues pavées étroites emplies de charme. Organisé autour du marché couvert, il est l’un des quartiers les plus animés de la ville Rose. Vous y croiserez l’église de la Dalbade, le célèbre Marché du Matin, et pourrez apprécier les façades médiévales et les cours intérieures de ses bâtiments. L’office de tourisme de Toulouse vous propose une visite dédiée à ce quartier, vous permettant de découvrir l’histoire et les monuments de la place de la Trinité, en passant par la rue des Filatiers avant de terminer place des Carmes.

Le musée Georges Labit

Fondé en 1893, le musée Georges-Labit, du nom de ce voyageur passionné d’ethnologie, d’histoire de l’art et des religions, est situé sur les berges du canal du Midi entre le quartier des Demoiselles et le Busca. Cet édifice est entouré d’un petit jardin composé de plantes asiatiques et méditerranéennes. La villa exotique, de style néo-mauresque comme celles qui étaient à la mode à la fin du XIXe siècle, a été élaborée par l’architecte toulousain Jules Calbairac. On retrouve, sur sa façade, des carreaux de faïence aux dessins inspirés de l’art islamique et un croissant de métal sur son dôme couvert de tuiles émaillées bleu turquoise. Le musée conserve une des plus belles collections françaises d’art oriental – Japon, Chine, Asie du sud-est, Inde, Tibet, Népal – ainsi qu’une importante collection d’antiquités égyptiennes.

Infos pratiques. 17 rue du Japon, à Toulouse. Tarifs : 3-5 €. Gratuité : tout public le 1er dimanche du mois, enfants de moins de 18 ans, étudiants (se renseigner à l’accueil). Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. Tél : 05 31 22 99 80 / 05 31 22 99 81.

Le canal du Midi

Incontournable à Toulouse, le Canal du Midi vous invite à la flânerie, à pied, en vélo ou en roller, pour une balade au fil de l’eau sur les chemins de halage. Découvrez ce majestueux canal construit par Pierre-Paul Riquet avec ses platanes centenaires le long d’une voie verte aménagée par la commune de Toulouse et par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Vous croiserez sur la route ses ouvrages (écluses, ponts-canaux, épanchoirs…) et pourrez pousser jusqu’aux villages proches du Lauragais. Aux Ponts-Jumeaux, sur le port de l’Embouchure, à Toulouse, vous pourrez découvrir un bas-relief monumental en marbre de Carrare, une œuvre à la gloire de l’Occitanie.

La basilique Saint-Sernin

C’est la plus grande église romane de France, un joyau monumental inscrit au patrimoine par l’Unesco. La basilique Saint-Sernin accueille depuis des siècles les pèlerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle. Cette basilique de brique et de pierre, élevée entre le XIe et le XIVe siècle, a fait l’objet d’un grand projet d’aménagement avec la rénovation de la place Saint-Sernin, la restauration et la valorisation de l’édifice religieux et la mise en valeur du patrimoine culturel. Découvrez son grand orgue, ses reliques, ses cloches et carilllons, et la beauté de la perspective à l’intérieur de la basilique.

Infos pratiques. Retrouvez les renseignements utiles sur le site de la basilique.