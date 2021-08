Pluie d’étoiles filantes ce jeudi 12 août : où les observer à Toulouse et ses environs ?

C’est dans la nuit de ce jeudi 12 août au vendredi 13 août qu’aura lieu le pic des Perséides, durant lequel on pourra observer le plus d’étoiles filantes dans le ciel : voici quelques spots d’observation à Toulouse et ses environs.

Chaque année, à la même période, les amoureux des étoiles gardent le nez en l’air. Des centaines de milliers de débris de la comète Swift-Tutle, des météores de la taille d’un grain de riz, s’enflamment au contact de l’atmosphère terrestre, à près de 60 kilomètres par seconde. Ils donnent à voir de magnifiques pluies d’étoiles filantes : les perséides. Et c’est dans la nuit de ce jeudi 12 août au vendredi 13 août que l’on pourra en voir le plus.

Quelques spots d’observation à Toulouse et ses environs :

-Comme tous les jeudis de juillet et d’août, la Cité de l’espace reste ouverte jusqu’à 23 heures. L’occasion d’admirer les étoiles filantes avec un matériel performant et l’expertise des animateurs du site.

–Les coteaux de Pech David sont le point culminant de Toulouse, là où le ciel est le moins perturbé par les lumières de la ville. Le site est ouvert en permanence.

-L’association astronomique des Pléiades organise une soirée découverte, au Balcon des étoiles, à Latrape, situé à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse.

– À quelques 150 kilomètres de Toulouse, le Col d’Agnès, en Ariège est parfaitement protégé de la pollution lumineuse. Un ciel magnifique sur un site qu’il est tout autant.