La plateforme de livraison à domicile de produits locaux Vite Mon Marché s’implante à Toulouse

Après Nantes en 2018, la plateforme de livraison à domicile de produits frais Vite Mon Marché a ouvert un second entrepôt à Toulouse en juillet dernier. Elle propose à la vente plus de 1 500 références, pour la majorité issues de productions locales et biologiques.

La plateforme de livraison Vite Mon Marché débarque dans la Ville rose. Créée en 2018 à Nantes, elle vient d’ouvrir un second entrepôt à Toulouse, avenue des États-Unis, en juillet dernier. Les habitants de la ville et de sa première couronne peuvent désormais se faire livrer des produits frais, directement à domicile. Il suffit de passer commande sur le site internet. « Nous proposons plus de 1 500 références : des fruits, des légumes, de la crèmerie, de la viande, du poisson, des boissons, des produits ménagers, d’hygiène… », explique Reynald Naulleau, fondateur de l’entreprise.

75 % de produits locaux

Reynald Naulleau n’a pas encore tout à fait terminé sa “tournée”, à la rencontre des producteurs d’Occitanie. Avant la fin du mois de septembre, l’entreprise devrait travailler avec plus de 200 professionnels de la Région. Parmi eux : le Mas de Monville (porc noir Gascon) dans le Tarn-et-Garonne, Pesca d’Ôo (truite fumée) en Haute-Garonne, Les Canards Gourmands dans le Tarn ou encore l’ESAT (un établissement médico-social de travail protégé réservé aux personnes en situation de handicap) Terre des vents (fruits et légumes) dans le Lauraguais. « Travailler avec des publics handicapés fait également partie des valeurs de l’entreprise », souligne le dirigeant.

Au total, 75 % des produits proposés à la vente sont issus de productions locales. Le reste provient de France, comme le muscadet de Loire-Atlantique et le cidre de Bretagne. Les produits plus exotiques comme les bananes ou les avocats, sont importés d’autres pays. La moitié émanent de productions biologiques. Pour l’heure, Vite Mon Marché effectue environ 150 livraisons par semaine. L’objectif est d’atteindre les 200 à 300 livraisons par jour, comme à Nantes.

Rapprocher les consommateurs des producteurs

« L’idée de Vite Mon Marché est de faciliter la liaison entre les consommateurs et les producteurs, tout en utilisant la technologie », poursuit Reynald Naulleau. L’équipe, composée de cinq personnes, s’occupe d’aller chercher les produits à la ferme, de les stocker dans l’entrepôt, de préparer les commandes passées sur Internet, puis de les livrer à domicile. « Les producteurs n’ont pas forcément le temps de se déplacer et la livraison rapide est devenue très importante pour les consommateurs », ajoute le directeur : « C’est pourquoi nous avons eu l’idée d’internaliser toute cette logistique ».

Juste rémunération des producteurs

L’objectif de la plateforme est également d’assurer une juste rémunération pour les producteurs. C’est d’ailleurs eux qui fixent les prix des produits proposés sur le site. « La viande, les poissons et la crèmerie sont forcément plus chers que dans les grandes surfaces. Mais c’est simplement parce que c’est leurs vrais prix ! Lorsqu’il est plus faible, c’est que la qualité l’est aussi », justifie Reynald Naulleau. Pour ce qui est des fruits et légumes, il l’assure, il n’y a aucune différence.

Vite Mon Marché compte prochainement s’étendre. Tout d’abord à Bordeaux, puis Montpellier, Lille, Lyon, Marseille et éventuellement Paris dans les prochaines années. Une levée de fonds de cinq millions d’euros vient d’être clôturée. De quoi partir à la rencontre de nouveaux producteurs, et de proposer à la vente de nouveaux produits français.