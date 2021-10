Innovation, réindustrialisation, spatial : le plan France 2030 au cœur de la visite de la ministre Frédérique Vidal aujourd’hui à Toulouse

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est à Toulouse ce vendredi vendredi 22 octobre dans le cadre du plan France 2030.

C’est la “France de demain” que Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, vient rencontrer à Toulouse ce vendredi 22 octobre. Une semaine après l’annonce du plan d’investissement “France 2030” par Emmanuel Macron, celle-ci vient dans la Ville rose mettre en valeur les “futurs champions technologiques qui accompagneront les transitions des secteurs d’excellence pour mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire à l’horizon 2030”.

A l’occasion de cette visite à Toulouse, la ministre a ainsi prévu plusieurs moments d’échanges avec la communauté scientifique et les acteurs de la tech française sur les enjeux de la décarbonation de l’industrie, de la réindustrialisation de la France et du spatial. Le premier d’entre eux aura lieu auprès de l’entreprise Toulouse White Biotechnology, centre de recherche qui accueille et accompagne des projets de chercheurs et d’entreprises autour des biotechnologies industrielles.

CNES, LAAS et Hemeria au programme

Une séquence “Mieux comprendre le monde” se déroulera ensuite au CNES avec une présentation des enjeux du centre dédié au spatial dans le cadre de France 2030 et du Plan de Relance. La ministre échangera notamment sur le travail autour des lanceurs et se verra présenter différentes exploitations scientifiques comme les missions martiennes.

C’est ensuite le thème de la réindustrialisation qui sera au centre de la visite du Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS), au CNRS à Toulouse pour une présentation de la centrale de micro et de nano-technologie. Enfin, la ministre se rendra au siège de la société Hemeria à Toulouse, qui conçoit et fabrique des équipements dans le domaine du spatial et de la défense.